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2020-06-03T09:21
https://ria.ru/20200603/1572382697.html
АР сообщило о пролете авиации над Вашингтоном по приказу Трампа
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РИА Новости

АР сообщило о пролете авиации над Вашингтоном по приказу Трампа

09:13 03.06.2020 (обновлено: 09:21 03.06.2020)
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о пролете военной техники над американской столицей в понедельник вечером в качестве "демонстрации силы" на фоне протестов, начавшихся после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на двух неназванных представителей Пентагона.
Источники, однако, не сообщили, какое количество и какой вид авиатехники был задействован.
Как сообщается, на размещенных в социальных сетях видео и фотографиях видно, как вертолеты летают низко над зданиями и зависают над группами людей, находившихся на улице, несмотря на введенный комендантский час.
По данным агентства, во вторник около 700 представителей 82-ой воздушно-десантной дивизии прибыли на две военные базы рядом с Вашингтоном. Еще 1400 военнослужащих готовы к мобилизации в течение часа, заявили чиновники. По их словам, все они вооружены и имеют снаряжение для борьбы с беспорядками.
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Как заявили представители Пентагона, миссия носит название "Операция Фемида" (Фемида - в греческой мифологии богиня правосудия).
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
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Дональд ТрампСШАВ мире
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