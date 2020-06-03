АР сообщило о пролете авиации над Вашингтоном по приказу Трампа

Как сообщается, на размещенных в социальных сетях видео и фотографиях видно, как вертолеты летают низко над зданиями и зависают над группами людей, находившихся на улице, несмотря на введенный комендантский час.

По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.