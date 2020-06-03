В Подмосковье за сутки выписали рекордные 502 пациента после COVID-19

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. За сутки из медицинских учреждений Подмосковья выписаны рекордные 502 пациента, которых вылечили от коронавируса, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
"В Московской области ещё 502 человека завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
Всего в регионе врачи вылечили от коронавируса 9311 человек, уточняет оперштаб.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.