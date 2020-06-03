Экс-чиновник Госдепа прокомментировал новую ядерную политику России

ВАШИНГТОН, 3 июн – РИА Новости. Новая концепция политики РФ в области ядерного сдерживания лучше некоторых прежних заявлений российских чиновников и повторяет подход США о возможности применения ядерного оружия при крайних обстоятельствах, заявил РИА Новости бывший помощник госсекретаря Фрэнк Роуз.
Во вторник президент РФ Владимир Путин подписал указ об Основах госполитики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. Документ регламентирует, при каких условиях Россия оставляет за собой право на ядерный удар, а также описывает главные угрозы РФ в области ядерного сдерживания.
"Я думаю, что у СССР была доктрина отказа от "первого удара", но на самом деле у них ее не было. У России нет доктрины отказа от использования первыми ядерное оружие, и в этом она похожа на США, поскольку Соединенные Штаты тоже не приняли политику отказа от "первого удара". Мы сказали, что будем применять ядерное оружие только при чрезвычайных обстоятельствах", - сказал Роуз.
Он напомнил, что в свое время США и их партнеров по НАТО очень встревожили заявления президента РФ Дмитрия Медведева в 2011 году, а затем и посла РФ в Дании Михаила Ванина в 2015 году о возможности ядерного удара по американских союзникам в Европе в случае их участия в системе противоракетной обороны США.
"США до действующего президента (Дональда Трампа – ред.) всегда были очень и очень осторожны в высказываниях о ядерном оружии. Как вы знаете, свободно рассуждать о применении ядерного оружия не будет, скажем так, уменьшать риск и укреплять стабильность… Если Путин говорит, что они будут использовать ядерное оружие только при чрезвычайных обстоятельствах, то это гораздо лучше предыдущих заявлений о применении ядерного оружия против союзников США за то, что они участвуют в законном оборонном сотрудничестве", - сказал Роуз.
Согласно новой госполитике, РФ по-прежнему оставляет за собой право на ядерный удар либо в ответ на аналогичную атаку, либо в случае угрозы существования государства, а также при данных о старте баллистических ракет по ней и при риске потери из-за противника управления ядерными силами.
Роуз в качестве помощника (заместителя) госсекретаря США курировал вопросы по контролю над вооружениями, верификации и исполнению международных соглашений в 2014-17 годах.
Вчера, 19:27Сказано в эфиреКрайняя мера. Эксперт о российской концепции ядерного сдерживанияОпубликован указ президента Владимира Путина об Основах госполитики РФ в области ядерного сдерживания. Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik отметил, что российские ядерное оружие является, по сути, инструментом защиты мира.