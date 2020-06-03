Экс-чиновник Госдепа прокомментировал новую ядерную политику России

Согласно новой госполитике, РФ по-прежнему оставляет за собой право на ядерный удар либо в ответ на аналогичную атаку, либо в случае угрозы существования государства, а также при данных о старте баллистических ракет по ней и при риске потери из-за противника управления ядерными силами.