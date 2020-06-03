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2020-06-03T09:09
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Раненым красноярским инкассаторам предстоят сложные операции на руках
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РИА Новости

Раненым красноярским инкассаторам предстоят сложные операции на руках

09:09 03.06.2020
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© Кадр видео МВД России по Красноярскому краюНападение на инкассаторов в Красноярске
Нападение на инкассаторов в Красноярске
© Кадр видео МВД России по Красноярскому краю
Нападение на инкассаторов в Красноярске. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 3 июн - РИА Новости. Двум раненным в Красноярске инкассаторам предстоят сложные операции по восстановлению рук, сообщается в аккаунте Instagram Красноярской краевой клинической больницы.
Управление МВД по краю сообщало, что в субботу утром на улице Щорса в Красноярске неизвестные напали на машину инкассаторов и ранили двух человек, после чего скрылись. Раненые инкассаторы были прооперированы в медсанчасти №7, их состояние оценивалось как тяжелое. Возбуждено уголовное дело о разбое. В регионе введен специальный план для поимки преступников.
"Для проведения сложных реконструктивных операций пациенты были переведены в реанимацию Краевой клинической больницы, после стабилизации состояния - в отделение сочетанной травмы с тяжелыми ранениями рук. Предстоит ряд операций по сохранению основных функций. …Пациенту с ранением руки будет проведено пластическое закрытие раны. Второму инкассатору сделают ревизию и этапную некрэктомию – удаление нежизнеспособных тканей", - говорится в сообщении.
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