Раненым красноярским инкассаторам предстоят сложные операции на руках

Управление МВД по краю сообщало, что в субботу утром на улице Щорса в Красноярске неизвестные напали на машину инкассаторов и ранили двух человек, после чего скрылись. Раненые инкассаторы были прооперированы в медсанчасти №7, их состояние оценивалось как тяжелое. Возбуждено уголовное дело о разбое. В регионе введен специальный план для поимки преступников.