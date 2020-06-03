В Новосибирске военный госпиталь начнет принимать гражданских пациентов

НОВОСИБИРСК, 3 июн – РИА Новости. Построенный в марте-апреле в Построенный в марте-апреле в Новосибирске военный госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом 5 июня откроется для приема гражданских пациентов, сообщила журналистам в среду главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.

По данным регионального оперативного штаба, на утро 3 июня в Новосибирской области за сутки подтверждено 102 случая заражения коронавирусной инфекцией, 21 пациент выписан. Всего в регионе выявлено 3122 случая инфицирования COVID-19, в том числе 191 ребенок, 1235 человек выздоровели, 34 пациента скончались.

"Построенный госпиталь находится в ведении министерства обороны РФ. Госпиталь частично открыт, там есть уже пациенты, которые относятся к Минобороны. С 5 июня госпиталь дает официальное разрешение на места для приема жителей Новосибирской области. Они проходят лицензирование", - сказала Позднякова.

Она сообщила, что власти приняли организационные меры по разгрузке коронавирусного госпиталя на базе горбольницы №11 в Новосибирске, и в последние три дня жалоб пациентов и очередей нет. Кроме того, с 1 июня пациентов с легкой или бессимптомной формой COVID-19 будут лечить на дому.

По словам Поздняковой, после открытия госпиталя Минобороны, дополнительных мест в терапевтическом корпусе БСПМ №2, а также открытия приема отрицательных на коронавирус пациентов с пневмониями в федеральных клиниках, общее количество коек для приема больных увеличится на 200-250 мест.

"Сейчас, а это характерно для любой вирусной эпидемии…с развитием эпидемии увеличивается количество тяжелых форм. Это закономерное течение инфекции. Поэтому за последние две недели мы видим рост тяжелых случаев, тяжелых пневмоний, и мы с 23%-25% подрастаем на 35% тяжелых форм в структуре ковидной инфекции. За прошедшую неделю было 36% тяжелых. Бессимптомные и легкие формы примерно на тех же цифрах – 30%-33%", - сообщила она.

По данным оперштаба региона, по данным на среду в отделениях реанимации находятся 72 человека, из них на аппаратах искусственной вентиляции легких – 31 пациент.