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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T09:07
https://ria.ru/20200603/1572382280.html
В Новосибирске военный госпиталь начнет принимать гражданских пациентов
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571738181_0:0:3108:1749_1036x0_80_0_0_65002b37ecf773242be128e1aa8851e1.jpg
РИА Новости

В Новосибирске военный госпиталь начнет принимать гражданских пациентов

09:07 03.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВрачи в "желтой зоне"
Врачи в желтой зоне
© РИА Новости / Владимир Песня
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Врачи в "желтой зоне". Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 3 июн – РИА Новости. Построенный в марте-апреле в Новосибирске военный госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом 5 июня откроется для приема гражданских пациентов, сообщила журналистам в среду главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.
По данным регионального оперативного штаба, на утро 3 июня в Новосибирской области за сутки подтверждено 102 случая заражения коронавирусной инфекцией, 21 пациент выписан. Всего в регионе выявлено 3122 случая инфицирования COVID-19, в том числе 191 ребенок, 1235 человек выздоровели, 34 пациента скончались.
"Построенный госпиталь находится в ведении министерства обороны РФ. Госпиталь частично открыт, там есть уже пациенты, которые относятся к Минобороны. С 5 июня госпиталь дает официальное разрешение на места для приема жителей Новосибирской области. Они проходят лицензирование", - сказала Позднякова.
Она сообщила, что власти приняли организационные меры по разгрузке коронавирусного госпиталя на базе горбольницы №11 в Новосибирске, и в последние три дня жалоб пациентов и очередей нет. Кроме того, с 1 июня пациентов с легкой или бессимптомной формой COVID-19 будут лечить на дому.
По словам Поздняковой, после открытия госпиталя Минобороны, дополнительных мест в терапевтическом корпусе БСПМ №2, а также открытия приема отрицательных на коронавирус пациентов с пневмониями в федеральных клиниках, общее количество коек для приема больных увеличится на 200-250 мест.
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"Сейчас, а это характерно для любой вирусной эпидемии…с развитием эпидемии увеличивается количество тяжелых форм. Это закономерное течение инфекции. Поэтому за последние две недели мы видим рост тяжелых случаев, тяжелых пневмоний, и мы с 23%-25% подрастаем на 35% тяжелых форм в структуре ковидной инфекции. За прошедшую неделю было 36% тяжелых. Бессимптомные и легкие формы примерно на тех же цифрах – 30%-33%", - сообщила она.
По данным оперштаба региона, по данным на среду в отделениях реанимации находятся 72 человека, из них на аппаратах искусственной вентиляции легких – 31 пациент.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19НовосибирскНовосибирская областьОбщество
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