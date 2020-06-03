Facebook удалил группы, где обсуждалась доставку оружия на протесты в США

По словам сотрудников, Facebook наблюдал за пользователями, связанными с группой American Guard, где обсуждалась возможность доставки оружия на протесты, которые начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского.
Кроме того, в компании рассказали о блокировке аккаунтов, связанных с крайне правой группой Proud Boys, хотя ее участники не обсуждали оружие.
Отмечается, что ранее в компании планировали принять меры против обеих групп и ускорили процесс, когда обнаружили, что в группах обсуждают протесты.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.