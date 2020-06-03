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2020-06-03T09:13
https://ria.ru/20200603/1572382241.html
Facebook удалил группы, где обсуждалась доставку оружия на протесты в США
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РИА Новости

Facebook удалил группы, где обсуждалась доставку оружия на протесты в США

09:06 03.06.2020 (обновлено: 09:13 03.06.2020)
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© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкСотрудники полиции на одной из улиц в Вашингтоне во время акции протеста
Сотрудники полиции на одной из улиц в Вашингтоне во время акции протеста
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Сотрудники полиции на одной из улиц в Вашингтоне во время акции протеста. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Facebook заблокировал страницы и аккаунты, связанные с ультраправой группой, участники которых обсуждали доставку оружия на протесты в США, сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление сотрудников компании.
По словам сотрудников, Facebook наблюдал за пользователями, связанными с группой American Guard, где обсуждалась возможность доставки оружия на протесты, которые начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского.
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Кроме того, в компании рассказали о блокировке аккаунтов, связанных с крайне правой группой Proud Boys, хотя ее участники не обсуждали оружие.
Отмечается, что ранее в компании планировали принять меры против обеих групп и ускорили процесс, когда обнаружили, что в группах обсуждают протесты.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
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