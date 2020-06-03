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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T09:03
https://ria.ru/20200603/1572382154.html
В России из-за подозрения на COVID-19 наблюдаются 303 тысячи человек
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571823163_0:260:2998:1946_1036x0_80_0_0_8aa0e0f0987f33c78bcd2082107aa07b.jpg
РИА Новости

В России из-за подозрения на COVID-19 наблюдаются 303 тысячи человек

09:03 03.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Более 11,4 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 303 тысячи человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 11,4 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 303 тысячи человек", - говорится в сообщении.
За последние сутки в России проведено 274 тысячи тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
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