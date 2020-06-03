В России из-за подозрения на COVID-19 наблюдаются 303 тысячи человек

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Более 11,4 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 303 тысячи человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 11,4 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 303 тысячи человек", - говорится в сообщении.
За последние сутки в России проведено 274 тысячи тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.