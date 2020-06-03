Москвичи смогут пожаловаться на нелегальную торговлю в транспорте онлайн

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Жители российской столицы смогут пожаловаться на нелегальную торговлю в транспорте, прислав фото в приложение "Помощник Москвы", сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram.
"Мы решили разработать новую полезную функцию для приложения "Помощник Москвы" — скоро пользователи смогут присылать фото нелегальной торговли в метро и электричках прямо в приложение, а "Организатор перевозок" оперативно все проверит, примет меры и даст обратную связь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новая функция появится через 2 месяца.
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