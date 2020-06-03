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2020-06-03T08:52
https://ria.ru/20200603/1572381744.html
В Москве соцработники выполнили около 113 тысяч заявок по доставке
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РИА Новости

В Москве соцработники выполнили около 113 тысяч заявок по доставке

08:52 03.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСоциальный работник передает доставленные на дом продукты пенсионерке в Москве
Социальный работник передает доставленные на дом продукты пенсионерке в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Социальный работник передает доставленные на дом продукты пенсионерке в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Соцработники в столице выполнили около 113 тысяч заявок по доставке продуктов, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"С 23 марта на горячую линию по вопросам коронавирусной инфекции поступило более 120 тысяч запросов на покупку и доставку продуктов питания. Более 90% - около 113 тысяч - заказов уже выполнено", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что эта услуга стала одной из наиболее востребованных. Больше всего таких просьб поступило из Северного (18%) и Восточного (17%) административных округов столицы.
"Особая категория получателей этой услуги — москвичи, заболевшие коронавирусной инфекцией, которые проходят лечение на дому. Услуги по доставке продуктов питания, лекарств и товаров первой необходимости оказывают социальные работники и волонтеры, уже переболевшие и прошедшие тестирование на наличие иммунитета к коронавирусу. Только за май услуга по доставке продуктов питания москвичам, болеющим COVID-19, была оказана более 2 тысяч раз", - сообщается на портале.
Уточняется, что заявка на покупку и доставку продуктов выполняется следующим образом: после обращения на горячую линию она поступает в центр социального обслуживания района, где живет заявитель. Сотрудник по телефону связывается с ним, чтобы уточнить детали заказа. Это происходит в течение нескольких часов с момента поступления заявки. При заказе учитываются список продуктов, их количество, ценовой диапазон. Затем социальный работник идет в магазин за покупками и доставляет их заявителю. Передача покупок происходит бесконтактно, до двери квартиры и с соблюдением необходимых мер безопасности.
"Социальные работники исполняют любые, даже самые нестандартные просьбы, проявляя внимательность, терпеливость и находчивость. Москвичи старше 65 лет, горожане с хроническими заболеваниями или те, кому поставлен диагноз "коронавирусная инфекция", проходящие лечение на дому, могут обратиться за социальными услугами на горячую линию по телефону: +7 (495) 870-45-09 и оставить заявку. Операторы кол-центра принимают звонки ежедневно с 8.00 до 21.00", - дополняется в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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