В Москве соцработники выполнили около 113 тысяч заявок по доставке

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Соцработники в столице выполнили около 113 тысяч заявок по доставке продуктов, сообщается Соцработники в столице выполнили около 113 тысяч заявок по доставке продуктов, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы

"С 23 марта на горячую линию по вопросам коронавирусной инфекции поступило более 120 тысяч запросов на покупку и доставку продуктов питания. Более 90% - около 113 тысяч - заказов уже выполнено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эта услуга стала одной из наиболее востребованных. Больше всего таких просьб поступило из Северного (18%) и Восточного (17%) административных округов столицы.

"Особая категория получателей этой услуги — москвичи, заболевшие коронавирусной инфекцией, которые проходят лечение на дому. Услуги по доставке продуктов питания, лекарств и товаров первой необходимости оказывают социальные работники и волонтеры, уже переболевшие и прошедшие тестирование на наличие иммунитета к коронавирусу. Только за май услуга по доставке продуктов питания москвичам, болеющим COVID-19, была оказана более 2 тысяч раз", - сообщается на портале.

Уточняется, что заявка на покупку и доставку продуктов выполняется следующим образом: после обращения на горячую линию она поступает в центр социального обслуживания района, где живет заявитель. Сотрудник по телефону связывается с ним, чтобы уточнить детали заказа. Это происходит в течение нескольких часов с момента поступления заявки. При заказе учитываются список продуктов, их количество, ценовой диапазон. Затем социальный работник идет в магазин за покупками и доставляет их заявителю. Передача покупок происходит бесконтактно, до двери квартиры и с соблюдением необходимых мер безопасности.

"Социальные работники исполняют любые, даже самые нестандартные просьбы, проявляя внимательность, терпеливость и находчивость. Москвичи старше 65 лет, горожане с хроническими заболеваниями или те, кому поставлен диагноз "коронавирусная инфекция", проходящие лечение на дому, могут обратиться за социальными услугами на горячую линию по телефону: +7 (495) 870-45-09 и оставить заявку. Операторы кол-центра принимают звонки ежедневно с 8.00 до 21.00", - дополняется в сообщении.