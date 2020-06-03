Полиция США задержала человека, пришедшего на акцию протеста с винтовкой

"Только что был задержан протестующий с винтовкой AR и двумя магазинами на 30 патронов каждый", - говорится в сообщении полиции.

Как сообщают местные СМИ, начавшийся во вторник в городе Шарлотт мирный протест перерос в беспорядки с наступлением вечера. Между полицейскими и протестующими начались столкновения, митингующие начали забрасывать сотрудников правопорядка бутылками с водой, камнями, фейерверками. Полиция прибегла к использованию слезоточивого газа для разгона толпы.