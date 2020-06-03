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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T08:47
https://ria.ru/20200603/1572381669.html
Глава Югры поручила оперативно решить вопросы с выплатами медработникам
https://cdn24.img.ria.ru/images/156381/13/1563811301_0:84:2974:1756_1036x0_80_0_0_534ade3f0ffb7b74bbcb2ef0b6a441bf.jpg
РИА Новости

Глава Югры поручила оперативно решить вопросы с выплатами медработникам

08:47 03.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГубернатор ХМАО-Югра Наталья Комарова
Губернатор ХМАО-Югра Наталья Комарова
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Губернатор ХМАО-Югра Наталья Комарова. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 июн - РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова поручила департаменту здравоохранения Югры оперативно решить оставшиеся вопросы, связанные с выплатами медработникам, борющимся с коронавирусом.
Глава региона в режиме видеосвязи обсудила с врачами, руководством больниц и депздрава меры поддержки сотрудников медицинских организаций, работающих с пациентами, у которых выявлен коронавирус. Комарова отметила, что из Югры на портал госуслуг поступило чуть более 300 обращений, в том числе связанных со стимулирующими выплатами данной категории медработников.
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"Каждое обращение обрабатывал департамент здравоохранения округа, ответы размещались на сайте госуслуг, отправлялись на электронную почту медработникам. На этот день лишь 11 обращений без ответа... Я предложила департаменту здравоохранения обратить внимание и оперативно снять эти угрозы, чтобы не осталось вопросов", - сказала губернатор Югры.
Кроме того, она поддержала идею указывать отдельной строкой в платежных документах сведения о начисленных выплатах медработникам, борющимся с коронавирусом.
Участники также обсудили обеспеченность персонала COVID-госпиталей средствами индивидуальной защиты. По словам руководителя окружного депздрава Алексея Добровольского, округ организовал прямые поставки защитных костюмов, респираторов, масок из Китая, на эти цели было направлено свыше 250 миллионов рублей. Средства индивидуальной защиты распределяются между медицинскими организациями, недостатка в них нет, подчеркнул он.
Другой ключевой темой встречи стали страховые выплаты в размере 68 тысяч рублей медработникам, которые заразились коронавирусом, контактируя с пациентами с COVID-19. Согласно информации, озвученной во время видеоконференции, эти средства получили 25 сотрудников медучреждений региона. Ранее правительство автономного округа также одобрило региональные страховые выплаты медработникам, заразившимся коронавирусом, в размере пятикратной величины прожиточного минимума.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ханты-Мансийский автономный округНаталья КомароваКитайОбщество
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