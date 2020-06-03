Американский эксперт считает, что шансы Трампа на переизбрание растут

ВАШИНГТОН, 3 июн – РИА Новости. Шансы президента США Дональда Трампа переизбраться на второй срок в ноябре этого года повысились из-за охвативших страну протестов и беспорядков, считает доцент факультета политологии и афроамериканских исследований Университета Пердью Надя Браун.
Уже больше недели в США продолжаются массовые протесты и беспорядки, начавшиеся после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе от рук полицейских. Трамп выступает за решительные действия по восстановлению порядка и призывает губернаторов штатов задействовать военных, на что соглашаются не все из них.
Шансы растут
"Я считаю, что у него хорошие шансы на победу. Если бы вы спросили меня об этом до смерти Джорджа Флойда, я бы дала ему меньше шансов с учетом того, как он реагировал на (пандемию) COVID-19", - заявил Браун в беседе с РИА Новости.
Теперь, по ее словам, на фоне беспорядков растет число тех, кто разделяет подход Трампа, хотя раньше они "не были от него в восторге". Этому же, уверена Браун, способствуют и атаки на "левое" крыло Демократической партии.
По ее мнению, проблема расизма и полицейского насилия будет на предстоящих выборах одной из фундаментальных.
Браун напомнила, что "чисто математически" кандидат в президенты от демократов, которым должен стать Джо Байден, не может выиграть выборы без поддержки избирателей-афроамериканцев. "Байден должен выступить и решительно осудить эти незаконные убийства (афроамериканцев полицейскими – ред.)", - уверена эксперт.
Кроме того, считает она, Байдену стоит подчеркивать свою связь Бараком Обамой, а также выдвинуть на пост вице-президента афроамериканку.
Проблемы остаются
Говоря о причинах столь массовых протестов, эксперт отметила, что в последние месяцы афроамериканское сообщество переживает серьезные экономические проблемы, которые вызвала пандемия коронавируса, и в итоге "бедные стали еще беднее". Однако в основе конфликта лежат традиционные проблемы цветного населения США, то есть "системное неравенство", а также отсутствие "справедливости и прозрачности" в отношении к нему со стороны властей.
"Афроамериканцы хотят равного участия в жизни американского общества… Все, что они хотят, чтобы с ними обращались так же (как с белыми). Мы точно так же верим в демократические ценности, на которых была основана эта страна", - сказала Браун, которая сама представляет афроамериканское сообщество.
При этом она уточнила, что расизм изначально присутствовал при формировании Соединенных Штатов, имея в виду, что афроамериканцы были рабами и не имели никаких политических прав.
"Думаю, что мы еще увидим более сильные столкновения с правоохранительными органами и национальной гвардией, прежде чем ситуация улучшится", - считает Браун.
Цветное население США, которое составляет не более 20% населения страны, традиционно поддерживает в основном демократов. Однако есть и те, кто голосуют за республиканцев и за Трампа. Именно поэтому большой скандал в мае вызвало неосторожное высказывание Байдена в адрес афроамериканцев, что "если вы не голосуете за меня, вы не черные". За это ему пришлось позднее извиниться.
Характерно, что во вторник на фоне беспорядков советник президента США Келлиэнн Конуэй признала, что в стране существует "институциональный расизм" и отсутствует равенство всех людей.