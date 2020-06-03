Американский эксперт считает, что шансы Трампа на переизбрание растут

ВАШИНГТОН, 3 июн – РИА Новости. Шансы президента США Шансы президента США Дональда Трампа переизбраться на второй срок в ноябре этого года повысились из-за охвативших страну протестов и беспорядков, считает доцент факультета политологии и афроамериканских исследований Университета Пердью Надя Браун.

Уже больше недели в США продолжаются массовые протесты и беспорядки, начавшиеся после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе от рук полицейских. Трамп выступает за решительные действия по восстановлению порядка и призывает губернаторов штатов задействовать военных, на что соглашаются не все из них.

Шансы растут

"Я считаю, что у него хорошие шансы на победу. Если бы вы спросили меня об этом до смерти Джорджа Флойда, я бы дала ему меньше шансов с учетом того, как он реагировал на (пандемию) COVID-19", - заявил Браун в беседе с РИА Новости.

Теперь, по ее словам, на фоне беспорядков растет число тех, кто разделяет подход Трампа, хотя раньше они "не были от него в восторге". Этому же, уверена Браун, способствуют и атаки на "левое" крыло Демократической партии.

По ее мнению, проблема расизма и полицейского насилия будет на предстоящих выборах одной из фундаментальных.

Браун напомнила, что "чисто математически" кандидат в президенты от демократов, которым должен стать Джо Байден , не может выиграть выборы без поддержки избирателей-афроамериканцев. "Байден должен выступить и решительно осудить эти незаконные убийства (афроамериканцев полицейскими – ред.)", - уверена эксперт.

Кроме того, считает она, Байдену стоит подчеркивать свою связь Бараком Обамой , а также выдвинуть на пост вице-президента афроамериканку.

Проблемы остаются

Говоря о причинах столь массовых протестов, эксперт отметила, что в последние месяцы афроамериканское сообщество переживает серьезные экономические проблемы, которые вызвала пандемия коронавируса, и в итоге "бедные стали еще беднее". Однако в основе конфликта лежат традиционные проблемы цветного населения США , то есть "системное неравенство", а также отсутствие "справедливости и прозрачности" в отношении к нему со стороны властей.

"Афроамериканцы хотят равного участия в жизни американского общества… Все, что они хотят, чтобы с ними обращались так же (как с белыми). Мы точно так же верим в демократические ценности, на которых была основана эта страна", - сказала Браун, которая сама представляет афроамериканское сообщество.

При этом она уточнила, что расизм изначально присутствовал при формировании Соединенных Штатов, имея в виду, что афроамериканцы были рабами и не имели никаких политических прав.

"Думаю, что мы еще увидим более сильные столкновения с правоохранительными органами и национальной гвардией, прежде чем ситуация улучшится", - считает Браун.

Цветное население США, которое составляет не более 20% населения страны, традиционно поддерживает в основном демократов. Однако есть и те, кто голосуют за республиканцев и за Трампа. Именно поэтому большой скандал в мае вызвало неосторожное высказывание Байдена в адрес афроамериканцев, что "если вы не голосуете за меня, вы не черные". За это ему пришлось позднее извиниться.