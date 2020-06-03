Таиланд снизил налог на недвижимость на 90% из-за пандемии

БАНГКОК, 3 июн – РИА Новости. Кабинет министров Кабинет министров Таиланда принял решение снизить налог на недвижимость в стране на 90% на весь 2020 год в качестве меры поддержки экономики, пострадавшей в результате пандемии коронавирусной инфекции, говорится в пресс-релизе кабмина, опубликованном на правительственном интернет-сайте.

На заседании во вторник кабинет министров принял постановление о снижении налога на недвижимость (землю и строения), введенного в 2019 году, на 90% на весь 2020 год, говорится в документе. Кроме того, дата подачи документов на уплату подоходного налога, ранее перенесенная на три месяца с февраля на май, перенесена еще на два месяца, до августа 2020 года, говорится в пресс-релизе.

Правительство Таиланда осуществляет комплекс мер, направленных на оздоровление экономики и помощь пострадавшим от пандемии физическим и юридическим лицам. На прошлой неделе нижняя палата парламента страны утвердила три законопроекта о чрезвычайном бюджете на оздоровление экономики, выделив на эти цели в общей сложности 58 миллиардов долларов. Во вторник сенат Таиланда также утвердил эти законопроекты.

Первым утвержденным законопроектом правительству Таиланда разрешено привлечь заемные средства в сумме более 34,9 миллиарда долларов для помощи юридическим и физическим лицам и стимулирования экономики, вторым – выделить бюджет в размере более 15,8 миллиарда долларов на выдачу низкопроцентных кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса, третьим выделен бюджет на стабилизацию финансовой системы страны и обеспечение экономической безопасности Таиланда.

В среду в Таиланде зарегистрирован только один новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Как и большинство новых заражений в последние недели, оно является ввозным: пациент, 23-летний таиландский студент, вернулся в страну вывозным авиарейсом из Саудовской Аравии и заболел, находясь в одном из государственных карантинных учреждений, в которые попадают из аэропорта все вернувшиеся из-за границы в обязательном порядке.

По данным на 3 июня, за время, прошедшее с начала эпидемии в Таиланде, где первый случай заражения был зафиксирован в середине января, в стране заразились коронавирусной инфекцией 3 084 человека, скончались 58 человек, выздоровели 2 968 человек.