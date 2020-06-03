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2020-06-03T08:40
https://ria.ru/20200603/1572381518.html
В Приморье первое дело о фейк-ньюс закончилось в пользу СМИ
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РИА Новости

В Приморье первое дело о фейк-ньюс закончилось в пользу СМИ

08:40 03.06.2020
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© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 3 июн - РИА Новости. Управление Роскомнадзора по Приморью закрыло первое в крае административное дело о фейковых новостях, которое было заведено против главного редактора издания VladNews Марии Стеблянко.
Как сообщила РИА Новости Стеблянко, на сайте VladNews 5 апреля была опубликована новость, написанная на основе поста одного из краевых депутатов в Facebook, что педиатров поликлиники якобы отправили в отпуск за свой счет. Главред сообщила, что заметка была опубликована вечером, а комментарии руководства медучреждения, что врачи ушли в отпуск по собственному желанию, на сайте поставили утром.
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По словам Стеблянко, ей по делу о фейке (по статье 13.15 КоАП РФ "Злоупотребление свободой массовой информации") грозил штраф от 60 тысяч до 200 тысяч рублей. Она сообщила, что во вторник Роскомнадзор выслушал доводы руководителя СМИ.
"Роскомнадзор закрыл возбужденное против меня как главного редактора дело о фейке, проведя административное расследование и услышав наши доводы. Такого результата мы достигли благодаря выстроенной позиции по делу, подробному разбору всех обстоятельств", - заявила Стеблянко.
В управлении Роскомнадзора в Приморье также прокомментировали ситуацию.
"Провели административное расследование для всестороннего и полного выяснения обстоятельств административного правонарушения, проанализировали все имеющиеся материалы, пояснения главного редактора. И вынесли постановление о прекращении дела об административном правонарушении по итогам в связи с отсутствием состава правонарушения", - сообщил РИА Новости представитель ведомства.
Он не стал уточнять, в связи с чем было открыто дело. По словам представителя управления Роскомнадзора, это был первый случай в регионе, когда рассматривалось дело о фейк-ньюс.
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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Приморский крайПроисшествия
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