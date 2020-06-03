В Якутии за сутки выявили 98 заразившихся коронавирусом

ЯКУТСК, 3 июн – РИА Новости. В Якутии за минувшие сутки выявлено 98 случаев коронавируса, всего в регионе их 2214, сообщает оперативный штаб при правительстве республики.

Как отметили в оперштабе, 95 человек полностью выздоровели от коронавируса, за весь период выздоровели 973 человека. 22 человека находятся в тяжелом состоянии. 462 человека переносят заболевание бессимптомно и находятся на амбулаторном лечении.

"В клинической больнице Якутска скончался 66-летний пациент. Несмотря на высокую температуру и другие симптомы коронавируса, мужчина 10 дней лечился на дому и не обращался за медицинской помощью. В итоге его в тяжелом состоянии доставили в стационар, где подключили к аппарату ИВЛ. Спустя 4 дня он умер от запущенной пневмонии", - добавили в оперштабе.