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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T08:34
https://ria.ru/20200603/1572381388.html
В Якутии за сутки выявили 98 заразившихся коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572223697_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_8951d5b6591b973fbd5cf08a66249611.jpg
РИА Новости

В Якутии за сутки выявили 98 заразившихся коронавирусом

08:34 03.06.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковФельдшер скорой помощи
Фельдшер скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Фельдшер скорой помощи. Архивное фото
ЯКУТСК, 3 июн – РИА Новости. В Якутии за минувшие сутки выявлено 98 случаев коронавируса, всего в регионе их 2214, сообщает оперативный штаб при правительстве республики.
"За последние сутки 64 новых случая коронавируса выявлено в Якутске, 22 - в Мегино-Кангаласском районе, 5 - в Чурапчинском районе, по 2 - в Нерюнгринском и Оймяконском районах, по 1 - в Хангаласском, Намском, Мирнинском районах. Заболевшие госпитализируются, их контакты выявляются и изолируются", - рассказали в оперштабе.
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По словам руководителя управления Роспотребнадзора по Якутии Маргариты Игнатьевой, среди заболевших новой коронавирусной инфекцией 82% взрослых и 18% детей. Среди взрослых 70% заболеваемости приходится на работоспособное население, на возрастную группу от 18 до 50 лет. По течению заболеваемости 25% протекает бессимптомно, 55% легкой степени тяжести, тяжело переносят заболевание 2% и в том числе у 44 больных пневмония.
Как отметили в оперштабе, 95 человек полностью выздоровели от коронавируса, за весь период выздоровели 973 человека. 22 человека находятся в тяжелом состоянии. 462 человека переносят заболевание бессимптомно и находятся на амбулаторном лечении.
"В клинической больнице Якутска скончался 66-летний пациент. Несмотря на высокую температуру и другие симптомы коронавируса, мужчина 10 дней лечился на дому и не обращался за медицинской помощью. В итоге его в тяжелом состоянии доставили в стационар, где подключили к аппарату ИВЛ. Спустя 4 дня он умер от запущенной пневмонии", - добавили в оперштабе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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