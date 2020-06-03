ЕСПЧ отклонил жалобу крымского комбината по водной блокаде полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн — РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу крымского рыбкомбината, который понес значительный ущерб из-за перекрытия украинской стороной Северо-Крымского канала, сообщил РИА Новости глава рабочей группы по международно-правовым вопросам постпредства Крыма при президенте России, адвокат Александр Молохов.

Ранее Хозяйственный суд Киева отказался рассматривать иск Красноперекопского рыбкомбината, сославшись на отсутствие средств судебной защиты. Рыбкомбинат требовал возместить ущерб в размере 60 миллионов рублей.

"После отказа суда на Украине принимать к рассмотрению данное дело нами была направлена жалоба в Европейский суд по правам человека. Однако Европейский суд без какой-либо мотивировки, что является вопиющим анахронизмом, отклонил жалобу без права на апелляцию. Согласно решению судьи Латифа Гусейнова, данная жалоба признана неприемлемой и не подлежит дальнейшему рассмотрению", — сказал Молохов.

По его словам, Европейский суд "как огня боится жалоб из Крыма" и воспринимает пророссийски настроенных жителей Крыма как "прокаженных, что, конечно, не делает ему честь".

В то же время Молохов подчеркнул, что намерен отстаивать права рыбкомбината на более высоком уровне.

"Мы готовим обращение в Комитет ООН по правам человека в Женеве", — подчеркнул собеседник агентства.