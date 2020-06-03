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2020-06-03T09:32
https://ria.ru/20200603/1572381182.html
ЕСПЧ отклонил жалобу крымского комбината по водной блокаде полуострова
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РИА Новости

ЕСПЧ отклонил жалобу крымского комбината по водной блокаде полуострова

08:25 03.06.2020 (обновлено: 09:32 03.06.2020)
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкСимферопольское водохранилище
Симферопольское водохранилище
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
Симферопольское водохранилище. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн — РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу крымского рыбкомбината, который понес значительный ущерб из-за перекрытия украинской стороной Северо-Крымского канала, сообщил РИА Новости глава рабочей группы по международно-правовым вопросам постпредства Крыма при президенте России, адвокат Александр Молохов.
Ранее Хозяйственный суд Киева отказался рассматривать иск Красноперекопского рыбкомбината, сославшись на отсутствие средств судебной защиты. Рыбкомбинат требовал возместить ущерб в размере 60 миллионов рублей.
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"После отказа суда на Украине принимать к рассмотрению данное дело нами была направлена жалоба в Европейский суд по правам человека. Однако Европейский суд без какой-либо мотивировки, что является вопиющим анахронизмом, отклонил жалобу без права на апелляцию. Согласно решению судьи Латифа Гусейнова, данная жалоба признана неприемлемой и не подлежит дальнейшему рассмотрению", — сказал Молохов.
По его словам, Европейский суд "как огня боится жалоб из Крыма" и воспринимает пророссийски настроенных жителей Крыма как "прокаженных, что, конечно, не делает ему честь".
В то же время Молохов подчеркнул, что намерен отстаивать права рыбкомбината на более высоком уровне.
"Мы готовим обращение в Комитет ООН по правам человека в Женеве", — подчеркнул собеседник агентства.
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подачу воды полностью прекратили в одностороннем порядке.
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РоссияЕвропейский суд по правам человекаРеспублика КрымУкраина
Популярные комментарии
Не удивительно, для Западной Европы остальные люди не всегда таковыми считаются. А то, что хотят обратиться в ООН правильно, даже если ничего не получится, антирекламу таким организациям сделать стоит.
3 июня, 08:40
YSYuri SPb
5700016
Если честно, то не понятно - если Крым, это Россия, то почему Украина должна заботиться о его благосостоянии?!
3 июня, 08:59
ВКВениамин Климов
14120145
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