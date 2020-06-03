Решение якутского суда о госпитализации "шамана" Габышева обжалуют

ЯКУТСК, 3 июн – РИА Новости. Решение Якутского городского суда о принудительной госпитализации "шамана" Решение Якутского городского суда о принудительной госпитализации "шамана" Александра Габышева в психоневрологическом диспансере будет обжаловано, заявила РИА Новости адвокат Габышева Ольга Тимофеева.

Ранее Тимофеева сообщила РИА Новости, что 12 мая Габышева доставили в психиатрическую клинику против его воли, она не могла встретиться с ним из-за карантина. Защитой был подан иск в Якутский городской суд о признании незаконной принудительной госпитализации Габышева в психоневрологический диспансер, заседание было намечено на 3 июня.

По словам адвоката, во вторник в Якутском республиканском психоневрологическом диспансере (ЯРПНД) состоялось выездное судебное заседание о принудительной госпитализации Габышева по иску ЯРПНД, поданному в суд 30 мая, в котором утверждается, что "шаман" опасен для себя и окружающих, хотя доказательств этого не представлено. Адвокат отметила, что Габышев "пока чувствует себя нормально".

"Суд удовлетворил иск. Решение будет обжаловано, законных оснований для его удовлетворения не имелось. До этого мною был подан иск о признании незаконными действий по принудительной госпитализации. Наш иск будет рассмотрен завтра. Сегодня суд по нашему иску состоялся, но перенесен на завтра, 4 июня, в связи с необходимостью вызова свидетелей сторон", - поделилась Тимофеева.

Мэр города Якутска Сардана Авксентьева на личной странице в Instagram накануне выездного заседания суда назвала историю с Габышевым "избирательной карательностью".

Габышева задержали в середине сентября 2019 года на федеральной трассе М-53 "Байкал" по пути в Москву . На следующий день его поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики, а затем отпустили. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму. Второй поход Габышева на Москву завершился 10 декабря, когда "шамана" и двух его сторонников задержали, вернули в Якутск и оштрафовали на 1 тысячу рублей.