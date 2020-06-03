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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T08:14
https://ria.ru/20200603/1572381068.html
В Узбекистане выявили девять новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779841_0:144:3128:1904_1036x0_80_0_0_8cc8c430dbd5e1d6d34a51d3e63797c3.jpg
РИА Новости

В Узбекистане выявили девять новых случаев заражения коронавирусом

08:14 03.06.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
ТАШКЕНТ, 3 июн - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на девять человек и достигло 3769, сообщила в среду пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. Во вторник число зарегистрированных случаев выросло до 3760, 15 пациентов скончались, 2908 выздоровели.
"По состоянию на 3 июня 2020 года 10.00 (8.00 мск), в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 3769", - говорится в Telegram-канале минздрава. Во вторник всего было зафиксировано 58 новых случаев COVID-19, в понедельник – 79, в воскресенье – 77, в субботу – 58.
По данным ведомства, сейчас на лечении находятся 846 пациентов с COVID-19, в том числе десять – в тяжелом состоянии, один - в крайне тяжелом.
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Власти страны продлили карантинные мероприятия в республике до 15 июня. Но в благополучных регионах с 1 июня открывают санатории, спортивные клубы, будут разрешены свадьбы и торжества. Условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта. С 15 мая возобновилась работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановилось транспортное пассажирское сообщение между Ташкентом и регионами страны.
С 8 мая по всей стране действует карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения COVID-19: все регионы поделены на "зоны" - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ТашкентУзбекистанВ мире
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