В Узбекистане выявили девять новых случаев заражения коронавирусом

Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу

ТАШКЕНТ, 3 июн - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на девять человек и достигло 3769, сообщила в среду пресс-служба министерства здравоохранения страны.

В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. Во вторник число зарегистрированных случаев выросло до 3760, 15 пациентов скончались, 2908 выздоровели.

"По состоянию на 3 июня 2020 года 10.00 (8.00 мск), в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 3769", - говорится в Telegram-канале минздрава. Во вторник всего было зафиксировано 58 новых случаев COVID-19, в понедельник – 79, в воскресенье – 77, в субботу – 58.

По данным ведомства, сейчас на лечении находятся 846 пациентов с COVID-19, в том числе десять – в тяжелом состоянии, один - в крайне тяжелом.

Власти страны продлили карантинные мероприятия в республике до 15 июня. Но в благополучных регионах с 1 июня открывают санатории, спортивные клубы, будут разрешены свадьбы и торжества. Условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта. С 15 мая возобновилась работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановилось транспортное пассажирское сообщение между Ташкентом и регионами страны.

С 8 мая по всей стране действует карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения COVID-19: все регионы поделены на "зоны" - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса.