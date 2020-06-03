Пасмурная, прохладная погода с дождями ожидается в среду в Москве

"Сегодня столичный регион останется под влиянием малоподвижного фронта, который связан со старым циклоном с центром над Украиной, поэтому в столице сохранится пасмурная погода с дождями разной интенсивности. Причем в вечернее время дожди могут усиливаться, не исключено, что на юге области ближе к вечеру могут загреметь грозы", - рассказала Волосюк.