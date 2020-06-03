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2020-06-03T08:12
https://ria.ru/20200603/1572381043.html
Пасмурная, прохладная погода с дождями ожидается в среду в Москве
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РИА Новости

Пасмурная, прохладная погода с дождями ожидается в среду в Москве

08:12 03.06.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковМосква
Москва
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 3 июня - РИА Новости. Пасмурная, прохладная погода с дождями ожидается в среду в Москве, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Сегодня столичный регион останется под влиянием малоподвижного фронта, который связан со старым циклоном с центром над Украиной, поэтому в столице сохранится пасмурная погода с дождями разной интенсивности. Причем в вечернее время дожди могут усиливаться, не исключено, что на юге области ближе к вечеру могут загреметь грозы", - рассказала Волосюк.
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По ее словам, температура значительно отстает от нормы, примерно на 5-6 градусов, максимальная температура в Москве прогнозируется на уровне 13-15 градусов, в столичном регионе - плюс 11 - плюс 16.
"Ветер будет дуть с востока со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится и составит 743 миллиметра ртутного столба, это немного ниже нормы", - добавила синоптик.
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Елена ВолосюкЦентр "Фобос"МоскваОбщество
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