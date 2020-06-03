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2020-06-03T08:37
https://ria.ru/20200603/1572381008.html
Роскачество предупредило об опасных токсинах в овощах и фруктах
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РИА Новости

Роскачество предупредило об опасных токсинах в овощах и фруктах

08:37 03.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПокупатель выбирает фрукты в продуктовом магазине в Москве
Покупатель выбирает фрукты в продуктовом магазине в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Овощи и фрукты в ходе созревания могут содержать токсины, поэтому надо соблюдать правила приема в пищу таких продуктов, говорится в сообщении Роскачества.
"Токсины необходимы растениям для того, чтобы они успели достичь спелости, и их не поедали раньше времени насекомые или другие паразиты. Количество ядов зависит от зрелости, способов обработки, объемов потребления продукта и части растительного продукта", - сообщается в материалах организации.
Например, зеленая кожура картофеля указывает на содержание соланина: он вырабатывается на свету и может вызвать сильное отравление и даже галлюцинации. Поврежденные места надо срезать, а если зеленью покрыто больше половины клубня, то его лучше выбросить. Кроме того, гниющий картофель выделяет большое количество углекислого газа, предупреждают эксперты.
Соланин также содержат стебли и листья томатов: когда плод приобретает розовый или красный цвет, его содержание снижается до минимума, и плоды становятся безопасными. Токсичные вещества могут содержать и перезревшие грибы. Кроме того, грибы могут поглощать из почвы тяжелые металлы, радионуклиды, остатки сельскохозяйственных пестицидов.
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Косточка вишни содержит амигдалин, который при раскусывании и взаимодействии со слюной образует цианид. По той же причине отравление может вызвать и чрезмерное употребление косточек абрикоса, но вред сводится к минимуму, если их проварить или просушить в духовке, отмечается в сообщении.
Редька в большом количестве способна вызвать боль в области печени или головокружение из-за ядовитого гликозида. Мускатный орех содержит психоактивное вещество – миристицин, но навредить способен только в больших количествах.
Семена яблок содержат синильную кислоту, а при повреждении выделяют небольшое количество цианида. Синильную кислоту могут содержать и недозревшие плоды черной бузины, а в фасоли есть фитогемаглютинин, повыщающий проницаемость клеточных мембран, в том числе и для вредных веществ, предупреждают эксперты.
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