Титов предложил изменить систему распределения средств в рамках ОМС

"Нужно менять систему распределения ресурсов, и деньги должны идти за принятых пациентов, а не в бюджет той или иной клиники. По закону каждый человек должен иметь право выбирать, где лечиться... Надо выстроить стратегию развития отрасли, основанную на свободе выбора пациентов. Технически для этого никаких проблем нет, персонализированный учет больных существует уже десять лет. Нужно лишь политическое решение", - считает Титов.