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2020-06-03T08:30
https://ria.ru/20200603/1572380979.html
Титов предложил изменить систему распределения средств в рамках ОМС
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РИА Новости

Титов предложил изменить систему распределения средств в рамках ОМС

08:30 03.06.2020
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© РИА Новости / Александр НатрускинУполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
© РИА Новости / Александр Натрускин
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов . Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил изменить систему оплаты медицинских услуг в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС): нынешний принцип распределения квот должен смениться на принцип постоплаты, исходя из количества обслуженных пациентов, рассказали РИА Новости в его пресс-службе.
"Систему оплаты оказанных медицинских услуг в рамках обязательного медицинского страхования нужно менять. На смену нынешнему принципу распределения квот должен прийти принцип постоплаты, исходя из фактического количества обслуженных пациентов", - цитирует Титова пресс-служба.
Полис ОМС
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"Нужно менять систему распределения ресурсов, и деньги должны идти за принятых пациентов, а не в бюджет той или иной клиники. По закону каждый человек должен иметь право выбирать, где лечиться... Надо выстроить стратегию развития отрасли, основанную на свободе выбора пациентов. Технически для этого никаких проблем нет, персонализированный учет больных существует уже десять лет. Нужно лишь политическое решение", - считает Титов.
Ранее Титов провел совещание с представителями негосударственных медицинских организаций. С точки зрения участников, нынешняя система, при которой квоты на обслуживание по полисам ОМС фактически вручную распределяются раз в год между медицинскими учреждениями государственной и частной формы собственности, "сковывает возможности развития частной медицины".
В мае министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что система ОМС в России должна трансформироваться, но речь об оптимизации не идет. По его словам, системе необходимо больше использовать информационные технологии, необходимо "видеть сквозной систему расчетов, персонификацию, понимать, куда что уходит".
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ОМСМихаил МурашкоБорис ТитовОбщество
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