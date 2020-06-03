СМИ: треть компаний планируют оптимизировать штат

Так, 14% представителей компаний заявили, что их штат "точно уменьшится" и 22% — "скорее уменьшится". При этом 18% фирм рассчитывают сохранить текущую численность штата, 35% — увеличить.

Сообщается, что оптимизация штата уже прошла в 45% компаний, в среднем она коснулась пятой части сотрудников. В 40% компаний численность персонала не изменилась, в 14% —увеличилась.

В частности, для субъектов МСП из наиболее пострадавших отраслей в первом квартале 2020 года предусмотрена отсрочка по налогам и социальным платежам, а во втором квартале - освобождение от этих платежей. Для ИП в пострадавших отраслях предполагается уменьшение на один МРОТ страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере.