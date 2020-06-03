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СМИ: треть компаний планируют оптимизировать штат
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РИА Новости

СМИ: треть компаний планируют оптимизировать штат

08:03 03.06.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЯрмарка вакансий
Ярмарка вакансий
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Ярмарка вакансий. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. В ближайшие полгода больше трети российских компаний планируют сократить в среднем 16% своих сотрудников. Об этом говорится в исследовании hh.ru, подготовленном для "Известий".
Так, 14% представителей компаний заявили, что их штат "точно уменьшится" и 22% — "скорее уменьшится". При этом 18% фирм рассчитывают сохранить текущую численность штата, 35% — увеличить.
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Сообщается, что оптимизация штата уже прошла в 45% компаний, в среднем она коснулась пятой части сотрудников. В 40% компаний численность персонала не изменилась, в 14% —увеличилась.
Ранее управляющий директор по макроэкономическому анализу агентства "Эксперт РА" Антон Табах рассказал агентству "Прайм", что после отмены коронавирусных ограничений лидировать по безработице будет сфера услуг, связанных с развлечениями, туризмом и проведением массовых мероприятий. Также под удар попадут те, для кого важную роль играют командировки сотрудников.
Правительство России в рамках общенационального плана действий по восстановлению экономики предусмотрело комплекс мер по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства (МСП), включая отсрочку по налогам, послабления в проверках и поддержку ИП.
В частности, для субъектов МСП из наиболее пострадавших отраслей в первом квартале 2020 года предусмотрена отсрочка по налогам и социальным платежам, а во втором квартале - освобождение от этих платежей. Для ИП в пострадавших отраслях предполагается уменьшение на один МРОТ страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Антон ТабахКоронавирус COVID-19РоссияHeadHunterПравительство РФЭкономика
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