В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 229 пациентов с коронавирусом

Накануне сообщалось о лечении в больнице 543 человек, в том числе 229 с коронавирусом, из них четыре на ИВЛ.

Она отметила, что за сутки в больницу поступил 51 человек, из них 11 с коронавирусом. Выписаны 70 человек, из них 26 с выздоровлением по COVID.