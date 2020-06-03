В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 229 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 524 человека, из них у 214 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач больницы Светлана Краснова.
Накануне сообщалось о лечении в больнице 543 человек, в том числе 229 с коронавирусом, из них четыре на ИВЛ.
"В больнице 524 человека (в том числе 13 в реанимации), из них: 283 человека с подозрением на COVID/ 214 случаев подтверждено лабораторно, из них: 16/12 детей, 32/32 беременных, рожениц и родильниц, 9/7 человек в хирургическом отделении, 7/7 пациентов в реанимации (на ИВЛ четыре)", - написала Краснова в соцсети Facebook.
Она отметила, что за сутки в больницу поступил 51 человек, из них 11 с коронавирусом. Выписаны 70 человек, из них 26 с выздоровлением по COVID.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.