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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T07:58
https://ria.ru/20200603/1572380725.html
В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 229 пациентов с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571976885_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_fded7e6477401974d1915cd3b7c35821.jpg
РИА Новости

В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 229 пациентов с коронавирусом

07:58 03.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВрачи надевают костюмы в "зеленой зоне"
Врачи надевают костюмы в зеленой зоне
© РИА Новости / Владимир Песня
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Врачи надевают костюмы в "зеленой зоне". Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 524 человека, из них у 214 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач больницы Светлана Краснова.
Накануне сообщалось о лечении в больнице 543 человек, в том числе 229 с коронавирусом, из них четыре на ИВЛ.
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"В больнице 524 человека (в том числе 13 в реанимации), из них: 283 человека с подозрением на COVID/ 214 случаев подтверждено лабораторно, из них: 16/12 детей, 32/32 беременных, рожениц и родильниц, 9/7 человек в хирургическом отделении, 7/7 пациентов в реанимации (на ИВЛ четыре)", - написала Краснова в соцсети Facebook.
Она отметила, что за сутки в больницу поступил 51 человек, из них 11 с коронавирусом. Выписаны 70 человек, из них 26 с выздоровлением по COVID.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСветлана Краснова (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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