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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T07:40
https://ria.ru/20200603/1572380613.html
Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 200 тысяч
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570342670_0:41:2761:1594_1036x0_80_0_0_902467bdbb54a9d21ad88857f6b85c62.jpg
РИА Новости

Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 200 тысяч

07:40 03.06.2020
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© AP Photo / Rajanish KakadeВрачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия
Врачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия
© AP Photo / Rajanish Kakade
НЬЮ-ДЕЛИ, 3 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки выросло более чем на 8,9 тысячи и составляет 207 615, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
Во вторник сообщалось о 198 706 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 8,1 тысячи), днем ранее – о 190 535 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 8,3 тысячи).
По данным ведомства, лечение в стране проходит 101 497 человек, выздоровели 100 302 человек (4 776 за сутки), умерли 5 815 человек (217 за сутки).
Больше всех пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано более трети всех случаев заболевания – 72 300 (2 287 за сутки). На втором месте штат Тамилнад – 24 586 заболевших (1 091 за сутки). На третьем месте столичный округ Дели, где находятся 22 132 заболевших (1 298 за сутки).
МВД Индии ранее сообщило о продлении режима изоляции в зонах распространения коронавируса до 30 июня и вводе послаблений там, где число заболеваний минимально. МВД также выделило три фазы выхода из режима изоляции на новом этапе действия ограничений. В ходе первой фазы, которая начнется 8 июня, будут открыты храмы, отели, рестораны и торговые центры. В ходе второй фазы, которая начнется в июле, по согласованию с местными властями будет разрешена работа школ и учебных заведений. В ходе третьей фазы снятия ограничений, сроки которой не определены, будут возобновлены международные полеты, работа метро, кинозалов, бассейнов, театров, кафе и разрешены массовые собрания.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,1 миллионов случаев заражения, свыше 376 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ИндияВ мире
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