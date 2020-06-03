БИШКЕК, 3 июн - РИА Новости. В Киргизии за сутки выявили 26 случаев COVID-19 , трое скончались, сообщили РИА Новости в среду в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.

"На 3 июня 2020 года по республике зарегистрировано 26 новых случаев СOVID-19", - заявил представитель штаба.

По его словам, среди новых зараженных один медработник. Выздоровели 46 пациентов.

"За прошедшие сутки зафиксировано три летальных исхода от COVID-19. В Ошской межобластной объединенной больнице - 2 пациента (мужчины 59, 55 лет), в Нарынской областной объединенной больнице - 1 пациент (84 года, мужчина)", - уточнили в штабе.

Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 1871, из которых 365 - медработники. Погибли 20 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 1265 пациентов.