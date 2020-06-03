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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T07:33
https://ria.ru/20200603/1572380459.html
В Киргизии за сутки выявили 26 случаев COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/148077/66/1480776692_0:129:3183:1919_1036x0_80_0_0_dab80d69a453df50db4eae6566a6b72c.jpg
РИА Новости

В Киргизии за сутки выявили 26 случаев COVID-19

07:33 03.06.2020
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© РИА Новости / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкБишкек
Бишкек
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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Бишкек. Архивное фото
БИШКЕК, 3 июн - РИА Новости. В Киргизии за сутки выявили 26 случаев COVID-19, трое скончались, сообщили РИА Новости в среду в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.
"На 3 июня 2020 года по республике зарегистрировано 26 новых случаев СOVID-19", - заявил представитель штаба.
По его словам, среди новых зараженных один медработник. Выздоровели 46 пациентов.
"За прошедшие сутки зафиксировано три летальных исхода от COVID-19. В Ошской межобластной объединенной больнице - 2 пациента (мужчины 59, 55 лет), в Нарынской областной объединенной больнице - 1 пациент (84 года, мужчина)", - уточнили в штабе.
Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 1871, из которых 365 - медработники. Погибли 20 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 1265 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КиргизияВ мире
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