В Киргизии за сутки выявили 26 случаев COVID-19

"На 3 июня 2020 года по республике зарегистрировано 26 новых случаев СOVID-19", - заявил представитель штаба.
По его словам, среди новых зараженных один медработник. Выздоровели 46 пациентов.
"За прошедшие сутки зафиксировано три летальных исхода от COVID-19. В Ошской межобластной объединенной больнице - 2 пациента (мужчины 59, 55 лет), в Нарынской областной объединенной больнице - 1 пациент (84 года, мужчина)", - уточнили в штабе.
Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 1871, из которых 365 - медработники. Погибли 20 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 1265 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.