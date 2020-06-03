Эксперты: космические войска Японии станут частью системы наблюдения США

"Америка направляет информацию с разведывательного спутника в любое время через сеть на F-35, а тот в свою очередь с помощью мощных способностей бортового компьютера к переработке информации распознает направление, высоту, скорость истребителя-невидимки противника, не излучая радиоволн, обнаружит его и будет готов его встретить. За счет этого истребитель-противник даже с технологией стелс будет полностью виден и в любое время может быть атакован F-35. Истребитель, оснащенный технологией стелс, поглощает и рассеивает электроволны радара, направленные спереди, но против спутника-шпиона, расположенного прямо над ним, он беззащитен", - заключает японский ученый.