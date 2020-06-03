Эксперты: космические войска Японии станут частью системы наблюдения США

ТОКИО, 3 июн – РИА Новости, Ксения Нака. Основным направлением деятельности недавно созданного в Японии космического подразделения сил самообороны – отряда космических операций – называется отслеживание и защита японских спутников от космического мусора и других объектов. Насколько это так и какие более дальние цели преследует создание подразделения, постарался выяснить корреспондент РИА Новости.
"Решение создать специальную космическую группу в силах самообороны Японии мотивировано необходимостью устранения угроз японским спутникам – имеются в виду и метеориты, и космический мусор, и иные препятствия. Такое объяснение высказал министр обороны Японии Таро Коно. Значение этого шага заключается в том, что впервые Япония создает именно в недрах военного ведомства специальное подразделение в области космоса. Ничего подобного раньше не было", - сказал РИА Новости заведующий кафедрой востоковедения МГИМО, профессор Дмитрий Стрельцов.
Дословно министр обороны Японии Таро Коно сказал, что "это первое в истории сил самообороны специализированное для космического пространства подразделение, и с точки зрения получения преимущественного положения для нашей страны это имеет большое значение".
Созданное в мае подразделение насчитывает пока всего 20 человек. К 2022 году в нем будет уже 100 сотрудников, а с 2023 года оно начнет полноценно функционировать. В качестве одной из важнейших задач является отслеживание возможных помех в рамках SSA – системы отслеживания ситуации в космосе. Но для понимания всего спектра задач необходимо учитывать планы ближайшего союзника Японии – США.
"На то, какими будут войны будущего, принципиальное влияние окажет доктрина сетецентрической войны (NCW - Network-centric warfare), которую продвигают США. Она заключается в том, что спутники быстрого реагирования – радиообнаружения и наведения, расположенные на высоте 36 тысяч километров от экватора, спутники-шпионы, вращающиеся на орбите высотой 100 километров, развернутые на орбитах между ними спутники связи и искусственные спутники, начиненные всевозможными видами сенсорных устройств, через сеть передают полученную информацию войскам на суше, на море и в воздухе для повышение боеспособности", - рассказал РИА Новости профессор университета Сидзуока, военный аналитик, выступавший экспертом при трех премьер-министрах Японии, Кадзухиса Огава.
Эксперт приводит пример с истребителями F-35, которые находятся на вооружении военно-воздушных сил самообороны, обладают мощными возможностями обработки информации, в полтора раза превышающими возможности эсминцев, оснащенных информационно-управляющей системой Aegis, и могут быть встроены в платформу NCW – доктрину сетецентрической войны.
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"Америка направляет информацию с разведывательного спутника в любое время через сеть на F-35, а тот в свою очередь с помощью мощных способностей бортового компьютера к переработке информации распознает направление, высоту, скорость истребителя-невидимки противника, не излучая радиоволн, обнаружит его и будет готов его встретить. За счет этого истребитель-противник даже с технологией стелс будет полностью виден и в любое время может быть атакован F-35. Истребитель, оснащенный технологией стелс, поглощает и рассеивает электроволны радара, направленные спереди, но против спутника-шпиона, расположенного прямо над ним, он беззащитен", - заключает японский ученый.
С тем, что космическое пространство и наличие у Японии специализированного подразделения расширит возможности к ее сотрудничеству в этой сфере с США, согласен и профессор Стрельцов.
"Космическое пространство было обозначено в качестве одной из перспективных сфер взаимодействия между Японией и США в рамках военно-политического союза. И Япония здесь имеет большой потенциал с точки зрения как ракетной техники, так и создания спутниковых систем", - считает Стрельцов.
В частности, как отмечает профессор Университета Сидзуока Кадзухиса Огава, суть основных шагов США заключается в том, чтобы на ранних этапах распознавать те ракеты или самоуничтожающиеся спутники, которые другие страны могли бы использовать против искусственных спутников США.
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"Для того, чтобы быстро распознавать движения России и Китая, США необходимо создать наблюдательную сеть из военных подразделений Японии и других союзников. Оперативное космическое подразделение сил самообороны призвано стать частью этой наблюдательной сети США и их союзников. При быстром распознавании движений России и Китая США смогут с помощью кибератак, высокоточного управляемого оружия или с использованием тайных агентов заблокировать действия России и Китая, а именно парализовать или разрушить функции их спутников", - предполагает японский эксперт.
По мнению заведующего кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрия Стрельцова, космос, как и киберпространство являются новыми сферами сотрудничества Японии и США.
"Я думаю, что это одна из наиболее перспективных областей двустороннего сотрудничества, и здесь конституция Японии не будет препятствием, так как это подается как действия, направленные на защиту национальных интересов Японии. Это не относится к наступательным вооружениям, к понятию военного потенциала, как говорят японцы, это чисто оборонительные действия. В случае необходимости юристы найдут формулировки, чтобы в рамках действующей конституции проводить такие программы", - убежден Стрельцов.
В основных принципах обороны на 2019 финансовый год указывается, что космос, киберпространство и электромагнитное пространство представляют собой новые сферы обороны наряду с такими традиционными направлениями как обороны на суше, на море и в воздухе.