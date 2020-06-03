В Красноярске пропал шестилетний ребенок

"Накануне вечером в отдел полиции 4 обратились родственники 6-летнего мальчика, который в 7 часов вечера вышел из дома по адресу: переулок Тихий, 9, и до настоящего времени его местонахождение не известно... На вид 6-7 лет, рост 110 см, худощавого телосложения, смуглый цвет кожи, глаза карие, волосы черные, короткие", - говорится в сообщении.