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2020-06-03T07:14
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В Красноярске пропал шестилетний ребенок
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РИА Новости

В Красноярске пропал шестилетний ребенок

07:14 03.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 3 июн - РИА Новости. Шестилетний мальчик ушел вечером из дома в Ленинском районе Красноярска и пропал, сообщает краевой главк МВД.
"Накануне вечером в отдел полиции 4 обратились родственники 6-летнего мальчика, который в 7 часов вечера вышел из дома по адресу: переулок Тихий, 9, и до настоящего времени его местонахождение не известно... На вид 6-7 лет, рост 110 см, худощавого телосложения, смуглый цвет кожи, глаза карие, волосы черные, короткие", - говорится в сообщении.
По данным полиции, на момент пропажи на мальчике была синяя с зелеными вставками спортивная кофта, спортивные штаны черного цвета, синие кроссовки и синяя футболка с машинками.
Мальчика разыскивают полиция, специальные поисковые группы из участковых уполномоченных, инспекторов ПДН, сотрудников уголовного розыска. Ориентировка на мальчика разослана всем нарядам полиции. Помощь в поиске оказывают волонтеры.
Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, позвонить по телефону 262-11-77, 8-999-314-01-75 или 102.
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