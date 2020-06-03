В Красноярске пропал шестилетний ребенок

КРАСНОЯРСК, 3 июн - РИА Новости. Шестилетний мальчик ушел вечером из дома в Ленинском районе Красноярска и пропал, сообщает краевой главк МВД.
"Накануне вечером в отдел полиции 4 обратились родственники 6-летнего мальчика, который в 7 часов вечера вышел из дома по адресу: переулок Тихий, 9, и до настоящего времени его местонахождение не известно... На вид 6-7 лет, рост 110 см, худощавого телосложения, смуглый цвет кожи, глаза карие, волосы черные, короткие", - говорится в сообщении.
По данным полиции, на момент пропажи на мальчике была синяя с зелеными вставками спортивная кофта, спортивные штаны черного цвета, синие кроссовки и синяя футболка с машинками.
Мальчика разыскивают полиция, специальные поисковые группы из участковых уполномоченных, инспекторов ПДН, сотрудников уголовного розыска. Ориентировка на мальчика разослана всем нарядам полиции. Помощь в поиске оказывают волонтеры.
Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, позвонить по телефону 262-11-77, 8-999-314-01-75 или 102.