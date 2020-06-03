Сбербанк до конца недели закончит переход на новую систему переводов

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Сбербанк до конца недели завершит переход на новую систему переводов с подпиской, сообщила РИА Новости зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова.

Банк с апреля постепенно начал заменять традиционные комиссии на переводы между физлицами подпиской: для этого Сбербанк установил для клиентов ежемесячный лимит по объему бесплатных переводов в 50 тысяч рублей. Для перевода средств сверх лимита, клиент должен оформить подписку или заплатить комиссию в 1%.

"Со 2 апреля, начиная с Дальнего Востока, мы начали тиражирование обновленной системы тарификации денежных переводов внутри банка. Сейчас мы уже подключили два последних территориальных банка - Среднерусский и Московский банк. Движемся по плану. Можно сказать, что после финальных настроек вся страна перейдет на новую систему до конца этой недели", - сказала она.

По словам Кирсановой, в рамках новой системы тарификации почти 90% клиентов Сбербанка будут пользоваться сервисом переводов бесплатно. В целом же, по ожиданиям банка, по регионам количество людей, которые платят за переводы, будет снижаться – в среднем до 10-13%. "Очевидно, что здесь Сбербанк будет терять в комиссионном доходе – это будет ощутимо, но пока по цифрам говорить рано", - добавила зампред правления банка.