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2020-06-03T08:07
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Сбербанк до конца недели закончит переход на новую систему переводов
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РИА Новости

Сбербанк до конца недели закончит переход на новую систему переводов

07:11 03.06.2020 (обновлено: 08:07 03.06.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСбербанк
Сбербанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сбербанк. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Сбербанк до конца недели завершит переход на новую систему переводов с подпиской, сообщила РИА Новости зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова.
Банк с апреля постепенно начал заменять традиционные комиссии на переводы между физлицами подпиской: для этого Сбербанк установил для клиентов ежемесячный лимит по объему бесплатных переводов в 50 тысяч рублей. Для перевода средств сверх лимита, клиент должен оформить подписку или заплатить комиссию в 1%.
"Со 2 апреля, начиная с Дальнего Востока, мы начали тиражирование обновленной системы тарификации денежных переводов внутри банка. Сейчас мы уже подключили два последних территориальных банка - Среднерусский и Московский банк. Движемся по плану. Можно сказать, что после финальных настроек вся страна перейдет на новую систему до конца этой недели", - сказала она.
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По словам Кирсановой, в рамках новой системы тарификации почти 90% клиентов Сбербанка будут пользоваться сервисом переводов бесплатно. В целом же, по ожиданиям банка, по регионам количество людей, которые платят за переводы, будет снижаться – в среднем до 10-13%. "Очевидно, что здесь Сбербанк будет терять в комиссионном доходе – это будет ощутимо, но пока по цифрам говорить рано", - добавила зампред правления банка.
Она отметила, что новая система включает в себя не только отмену межрегиональной комиссии, но и внедрение абсолютно новой системы подписок. В настоящее время банк предлагает клиентам несколько разных вариантов подписок, в том числе подписку, которая позволит совершать не только безлимитные переводы внутри банка, но и платежи без комиссии. Только за май клиенты банка подключили более 300 тысяч подписок и их количество продолжает расти, указала Кирсанова.
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РоссияСбербанк РоссииЭкономика
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