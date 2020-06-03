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2020-06-03T07:08
https://ria.ru/20200603/1572380158.html
Комендантский час снизил интенсивность протестов в Нью-Йорке
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РИА Новости

Комендантский час снизил интенсивность протестов в Нью-Йорке

07:08 03.06.2020
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© REUTERS / Brendan McDermidПротестующие в Нью-Йорке
Протестующие в Нью-Йорке
© REUTERS / Brendan McDermid
НЬЮ-ЙОРК, 3 июн – РИА Новости, Алан Булкаты. Комендантский час, начавшийся в Нью-Йорке в 20:00 (3:00 мск), помог снизить интенсивность протестов в городе – к 22:00 (5:00 мск) улицы Манхэттена почти полностью опустели, передает корреспондент РИА Новости.
Ситуация с массовым разграблением магазинов, как это было в понедельник вечером, сегодня не повторилась. Если в городе и были инциденты, то только единичные. Корреспондент РИА Новости не видел групп людей после 21:00, хотя прошел с юга Манхэттена до середины острова на север.
Тем не менее единичные аресты людей происходят за нарушение комендантского часа, в частности, как сообщил телеканал NY1, в районе Юнион-сквер была задержан небольшая группа молодых людей.
Между тем мэр города Билл де Блазио посетил Бруклин в районе центра Барклайс, где в пятницу произошли массовые беспорядки. Как написал де Блазио в своем Twitter, ситуация там очень спокойная. "Пока что комендантский час, безусловно, помогает, основываясь на всем, что я видел в Бруклине и Манхэттене за последние три часа", - написал он.
Между тем в Twitter появились публикации молодых людей, заблокированных полицией на Бруклинском мосту. По сообщениям СМИ, группа людей хотела, несмотря на комендантский час, перейти из Бруклина на Манхэттен. В итоге их с двух сторон заблокировали полицейские.
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