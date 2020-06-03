Комендантский час снизил интенсивность протестов в Нью-Йорке

Тем не менее единичные аресты людей происходят за нарушение комендантского часа, в частности, как сообщил телеканал NY1, в районе Юнион-сквер была задержан небольшая группа молодых людей.

Между тем в Twitter появились публикации молодых людей, заблокированных полицией на Бруклинском мосту. По сообщениям СМИ, группа людей хотела, несмотря на комендантский час, перейти из Бруклина на Манхэттен. В итоге их с двух сторон заблокировали полицейские.