Комендантский час снизил интенсивность протестов в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 3 июн – РИА Новости, Алан Булкаты. Комендантский час, начавшийся в Нью-Йорке в 20:00 (3:00 мск), помог снизить интенсивность протестов в городе – к 22:00 (5:00 мск) улицы Манхэттена почти полностью опустели, передает корреспондент РИА Новости.
Ситуация с массовым разграблением магазинов, как это было в понедельник вечером, сегодня не повторилась. Если в городе и были инциденты, то только единичные. Корреспондент РИА Новости не видел групп людей после 21:00, хотя прошел с юга Манхэттена до середины острова на север.
Тем не менее единичные аресты людей происходят за нарушение комендантского часа, в частности, как сообщил телеканал NY1, в районе Юнион-сквер была задержан небольшая группа молодых людей.
Между тем мэр города Билл де Блазио посетил Бруклин в районе центра Барклайс, где в пятницу произошли массовые беспорядки. Как написал де Блазио в своем Twitter, ситуация там очень спокойная. "Пока что комендантский час, безусловно, помогает, основываясь на всем, что я видел в Бруклине и Манхэттене за последние три часа", - написал он.
Между тем в Twitter появились публикации молодых людей, заблокированных полицией на Бруклинском мосту. По сообщениям СМИ, группа людей хотела, несмотря на комендантский час, перейти из Бруклина на Манхэттен. В итоге их с двух сторон заблокировали полицейские.