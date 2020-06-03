Минобороны перенесло летние военные сборы студентов

"Министерством обороны Российской Федерации с учетом фактической эпидемиологической обстановки, складывающейся в конкретных субъектах Российской Федерации, и предпринимаемых мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции скорректированы сроки проведения учебных сборов по программам военной подготовки с учащимися вузов. Основная часть учебных сборов перенесена на более поздний срок – июль-октябрь 2020 года, а в некоторых вузах сроки их проведения перенесены на 2021 год", - сообщает Минобороны.