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2020-06-03T07:37
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Минобороны перенесло летние военные сборы студентов
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РИА Новости

Минобороны перенесло летние военные сборы студентов

07:06 03.06.2020 (обновлено: 07:37 03.06.2020)
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© РИА Новости / Вадим Жернов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий отдает честь у входа в казарму
Военнослужащий отдает честь у входа в казарму
© РИА Новости / Вадим Жернов
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Военнослужащий отдает честь у входа в казарму. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Минобороны РФ перенесло на более поздний срок проведение летних военных сборов для студентов: на июль-октябрь, а некоторых вузах - на 2021 год, говорится в сообщении военного ведомства.
Традиционно военные сборы проводятся в российских вузах в июле-августе.
"Министерством обороны Российской Федерации с учетом фактической эпидемиологической обстановки, складывающейся в конкретных субъектах Российской Федерации, и предпринимаемых мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции скорректированы сроки проведения учебных сборов по программам военной подготовки с учащимися вузов. Основная часть учебных сборов перенесена на более поздний срок – июль-октябрь 2020 года, а в некоторых вузах сроки их проведения перенесены на 2021 год", - сообщает Минобороны.
Перед направлением на учебные сборы все студенты пройдут обязательное медицинское освидетельствование в военных комиссариатах на предмет отсутствия медицинских противопоказаний.
Проведение мероприятий по медицинскому освидетельствованию студентов организуется вузами в установленном порядке и будет реализовано с соблюдением комплекса мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, говорится в сообщении Минобороны РФ.
России скорректировало сроки проведения со студентами вузов учебных сборов по программам военной подготовки
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РоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьОбщество
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