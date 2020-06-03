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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T06:53
https://ria.ru/20200603/1572380044.html
В Германии за сутки выявили 342 случая коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570003559_0:178:3010:1871_1036x0_80_0_0_5b161101263b75c89eb914efac272712.jpg
РИА Новости

В Германии за сутки выявили 342 случая коронавируса

06:53 03.06.2020
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© Robert MichaelМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
© Robert Michael
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса нового типа в Германии увеличилось за сутки на 342 против 213 днем ранее, следует из данных института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Согласно информации института Роберта Коха, коронавирус в ФРГ выявлен у 182 370 человек, число летальных исходов составляет 8 551.
По данным института, за минувшие сутки число выявленных случаев возросло на 342 (накануне - 213), скончались 29 пациентов с COVID-19 (накануне число летальных исходов составляло 11).
Отмечается, что всего после заражения выздоровели свыше 167,3 тысячи человек.
Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (47 138), Северном Рейне-Вестфалии (38 185) и Баден-Вюртемберге (34 813). В Берлине зафиксированы 6874 случаев заражения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 6,1 миллиона случаев заражения, умерли более 376 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ГерманияВ мире
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