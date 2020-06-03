В Германии за сутки выявили 342 случая коронавируса

Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия

© Robert Michael Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев Число выявленных случаев коронавируса нового типа в Германии увеличилось за сутки на 342 против 213 днем ранее, следует из данных института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

Согласно информации института Роберта Коха, коронавирус в ФРГ выявлен у 182 370 человек, число летальных исходов составляет 8 551.

По данным института, за минувшие сутки число выявленных случаев возросло на 342 (накануне - 213), скончались 29 пациентов с COVID-19 (накануне число летальных исходов составляло 11).

Отмечается, что всего после заражения выздоровели свыше 167,3 тысячи человек.

Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (47 138), Северном Рейне-Вестфалии (38 185) и Баден-Вюртемберге (34 813). В Берлине зафиксированы 6874 случаев заражения.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 6,1 миллиона случаев заражения, умерли более 376 тысяч человек.