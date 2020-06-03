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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T06:51
https://ria.ru/20200603/1572379949.html
В Южной Корее выбрали препарат для лечения коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570087484_0:222:2849:1825_1036x0_80_0_0_03bf157afc830e0ff0cbccbd06641545.jpg
РИА Новости

В Южной Корее выбрали препарат для лечения коронавируса

06:42 03.06.2020 (обновлено: 06:51 03.06.2020)
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© Depositphotos / Leonid_AndronovТрехмерная модель Ремдесивира, противовирусного препарата для лечения коронавируса COVID-19
Трехмерная модель Ремдесивира, противовирусного препарата для лечения коронавируса COVID-19
© Depositphotos / Leonid_Andronov
СЕУЛ, 3 июн – РИА Новости. Министерство безопасности пищевых продуктов и медикаментов Южной Кореи разрешило начать закупки антивирусного препарата "Ремдесивир", который может помочь при лечении нового коронавируса, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний при министерстве здравоохранения РК (KCDC).
Противовирусный препарат "Ремдесивир" был экстренно одобрен 1 мая 2020 года в США для лечения COVID-19. В свое время он был разработан в рамках борьбы с лихорадкой Эбола, но не сумел тогда доказать свою эффективность. Позднее он показал эффективность при лечении инфекций SARS и MERS. Производит препарат американская биофармацевтическая компания Gilead Sciences. Клинические испытания препарата проводятся в настоящее время международной группой ученых на больных с тяжелой формой COVID-19.
Как следует из заявления KCDC, министерство безопасности пищевых продуктов и медикаментов разрешило импорт "Ремдесивира", учитывая его "необходимость и использование в других странах".
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Поставлять в Южную Корею препарат будет компания Gilead Sciences Korea по особой системе импорта. "KCDC намерена договориться с Gilead Sciences Korea, министерством безопасности медикаментов и другими органами о непрерывных поставках ремдесивира в страну", - говорится в заявлении.
Особая система импорта применяется в кризисных случаях для завоза ранее не разрешенных медикаментов, необходимых для лечения эпидемии или для обеспечения общественного здравоохранения.
Больницам будет предложено использовать препарат на пациентах с COVID-19 в критическом состоянии, даже если все необходимые тесты препарата еще не были завершены. Сообщается, что таких пациентов примерно 5% от числа всех больных коронавирусом в стране. Ранее глава KCDC Чон Ын Гён отмечала, что из-за нехватки поставок неизвестно, когда препарат прибудет в страну.
Южная Корея зарегистрировала уже 11590 случаев коронавируса, выздоровели более 90%, погибли 273 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Южная КореяСШАВ мире
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