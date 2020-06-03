Пентагон направил 1,6 тысячи военных в район Вашингтона

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Около 1,6 тысячи военнослужащих перебросили в окрестности Пентагона Джонатана Хоффмана. Около 1,6 тысячи военнослужащих перебросили в окрестности Вашингтона , где продолжаются протесты в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда , передает Рейтер со ссылкой на официального представителяДжонатана Хоффмана.

"Солдаты, находящиеся на действительной службе, размещены на военных базах столичного региона, но не в самом Вашингтоне", — приводит его слова агентство.

Хоффман уточнил, что военнослужащие находятся "в состоянии повышенной боевой готовности", однако не оказывают помощь гражданским властям.

Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что во вторник вечером, несмотря на комендантский час, у Белого дома собрались протестующие, которые скандировали различные лозунги, в том числе с призывом к отставке президента Дональда Трампа.

Сам глава Белого дома в Twitter назвал Вашингтон "самым безопасным местом на земле". По официальным сводкам, накануне столичные протестующие сожгли одну полицейскую машину, двое стражей порядка ранены, задержаны около 300 человек.

Протесты в США

Беспорядки в американских городах вспыхнули после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда при задержании. В интернете появились кадры, на которых видно, что на мужчину надели наручники и повалили его, причем один из полицейских наступил ему коленом на шею.

На видео задержанный несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Позже он скончался в реанимации. Официальные результаты судмедэкспертизы подтвердили, что Флойд умер от удушения.

Четверых полицейских уволили, одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.