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2020-06-03T08:49
https://ria.ru/20200603/1572379885.html
Пентагон направил 1,6 тысячи военных в район Вашингтона
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572342485_2:152:1051:742_1036x0_80_0_0_106876ac15c889270be5b65813da476b.jpg
РИА Новости

Пентагон направил 1,6 тысячи военных в район Вашингтона

06:34 03.06.2020 (обновлено: 08:49 03.06.2020)
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© РИА Новости / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкАвтомобили Национальной гвардии США в Вашингтоне
Автомобили Национальной гвардии США в Вашингтоне
© РИА Новости / Артур Габдрахманов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Около 1,6 тысячи военнослужащих перебросили в окрестности Вашингтона, где продолжаются протесты в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда, передает Рейтер со ссылкой на официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана.

"Солдаты, находящиеся на действительной службе, размещены на военных базах столичного региона, но не в самом Вашингтоне", — приводит его слова агентство.

Хоффман уточнил, что военнослужащие находятся "в состоянии повышенной боевой готовности", однако не оказывают помощь гражданским властям.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что во вторник вечером, несмотря на комендантский час, у Белого дома собрались протестующие, которые скандировали различные лозунги, в том числе с призывом к отставке президента Дональда Трампа.
Сам глава Белого дома в Twitter назвал Вашингтон "самым безопасным местом на земле". По официальным сводкам, накануне столичные протестующие сожгли одну полицейскую машину, двое стражей порядка ранены, задержаны около 300 человек.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
06:13
Белый дом признал наличие в США системного расизма

Протесты в США

Беспорядки в американских городах вспыхнули после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда при задержании. В интернете появились кадры, на которых видно, что на мужчину надели наручники и повалили его, причем один из полицейских наступил ему коленом на шею.
На видео задержанный несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Позже он скончался в реанимации. Официальные результаты судмедэкспертизы подтвердили, что Флойд умер от удушения.
Четверых полицейских уволили, одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
Люди вышли на улицы с требованиями остановить полицейский произвол, в некоторых местах волнения сопровождаются мародерством. В Вашингтоне и других городах объявили комендантский час.
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаМинистерство обороны СШАВашингтон (город)СШАПентагонВ мире
Популярные комментарии
А как же демократия? Свобода слова и свобода выражения своего мнения?
3 июня, 07:00
Р Роман Р
59170007
Даёшь революцию!!! Всё ребята-американята, похоже пушной зверёк подкрался незаметно к вам.
3 июня, 07:21
Владимир Брикульский
4470006
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