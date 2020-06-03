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2020-06-03T06:42
https://ria.ru/20200603/1572379848.html
МИД Украины отреагировал на планы Трампа пригласить Россию на саммит G7
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РИА Новости

МИД Украины отреагировал на планы Трампа пригласить Россию на саммит G7

06:32 03.06.2020 (обновлено: 06:42 03.06.2020)
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© РИА Новости / СтрингерЗдание министерства иностранных дел в Киеве
Здание министерства иностранных дел в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Здание министерства иностранных дел в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Если Россия получит приглашение на саммит "большой семерки" (G7) даже в качестве гостя, то для Москвы это станет подтверждением верности ее политики. Об этом, как сообщает УНИАН, заявила пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко.
Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным рассказал о своей идее проведения в сентябре саммита G7 с возможным приглашением лидеров России, Индии, Австралии и Республики Корея.
По словам Зеленко, планы Трампа "упростят задачу российской дипломатии в ее попытках добиться восстановления статуса РФ как полноправного участника Группы и ослабления международной санкционной политики".
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Вчера, 13:18
В ЕС заявили об отсутствии у США права менять состав G7
Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Западные страны обвинили Россию во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против России.
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РоссияG7Дональд ТрампВладимир ПутинСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Вопрос в другом, а нужно ли это России вообще!
3 июня, 07:05
Владимир Середин
2700000
Мне не выкинуть людей на улицу У многих моя з/пл это половина дохода семьи Я всё верну до каждого рубля как только обстановка в стране войдёт в своё русло Надеюсь это будет сентябрь Номер мой 5203738035779908 С уважением Алексей
3 июня, 07:49
226909
0810212
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