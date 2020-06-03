Власти Чикаго помогут пострадавшим от беспорядков предприятиям

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Мэр Чикаго Лори Лайтфут заявила, что власти выделят не менее 10 миллионов долларов на помощь пострадавшим в последние дни из-за беспорядков предприятиям.
"Город выделит, по меньшей мере, 10 миллионов долларов на помощь бизнес-предприятиям, которые больше всего пострадали в последние дни", - сообщается в Twitter мэра.
Ранее Лайтфут заявила, что в городе будут задействованы силы Национальной гвардии, а комендантский час будет действовать до дальнейшего уведомления.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.