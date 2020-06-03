Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-03T06:17
https://ria.ru/20200603/1572379783.html
Власти Чикаго помогут пострадавшим от беспорядков предприятиям
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572332483_0:267:3011:1960_1036x0_80_0_0_aaa0ea3f92c70413879bfff66fa0a5fd.jpg
РИА Новости

Власти Чикаго помогут пострадавшим от беспорядков предприятиям

06:17 03.06.2020
302
© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанкПротестующие в США
Протестующие в США
© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в фотобанк
Протестующие в США
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Мэр Чикаго Лори Лайтфут заявила, что власти выделят не менее 10 миллионов долларов на помощь пострадавшим в последние дни из-за беспорядков предприятиям.
"Город выделит, по меньшей мере, 10 миллионов долларов на помощь бизнес-предприятиям, которые больше всего пострадали в последние дни", - сообщается в Twitter мэра.
Ранее Лайтфут заявила, что в городе будут задействованы силы Национальной гвардии, а комендантский час будет действовать до дальнейшего уведомления.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
Беспорядки в Солт-Лейк-Сити, США, 1 июня 2020
Вчера, 08:23
В ходе беспорядков в пригороде Чикаго погибли два человека
220030
Обсудить 0
ЧикагоСШАВ мире
Рекомендуем
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
Белый дом признал наличие в США системного расизма
Автомобили Национальной гвардии США в Вашингтоне
Пентагон направил 1,6 тысячи военных в район Вашингтона
Сотрудники полиции арестовывают протестующую в Атланте, США
СМИ: в Атланте для разгона протестующих применили слезоточивый газ
Беспорядки в Солт-Лейк-Сити, США, 1 июня 2020
В ходе беспорядков в пригороде Чикаго погибли два человека
Сотрудники полиции и участники протеста в Миннеаполисе
AP: жертвами беспорядков в США стали 11 человек
Алексей Пушков
Пушков высмеял украинского вице-премьера за "фэнтези"
Торговая галерея Тэндзинбасисудзи Сётэнгай
В Японии из-за коронавируса уволили более 16,7 тысячи человек
Протестующие в Нью-Йорке
Комендантский час снизил интенсивность протестов в Нью-Йорке
Здание министерства иностранных дел в Киеве
МИД Украины отреагировал на планы Трампа пригласить Россию на саммит G7
Сотрудники отряда химико-биологической обороны Южной Кореи
В Южной Корее за сутки зафиксировали 46 случаев COVID-19
Эквадор
Коренные народы Амазонии в Эквадоре объявили о ЧС из-за COVID-19
Медицинский работник делает тест на COVID-19 мужчине в Китае
Власти Китая понизили уровень угрозы COVID-19 в городе Шулань
Сотрудники полиции во время акции протеста в Вашингтоне, США
Протестующие в Вашингтоне осадили Белый дом во время комендантского часа
Сбербанк
Сбербанк до конца недели закончит переход на новую систему переводов
Трехмерная модель Ремдесивира, противовирусного препарата для лечения коронавируса COVID-19
В Южной Корее выбрали препарат для лечения коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:10В АКРА оценили план восстановления экономики России
10:10В Липецкой области за сутки выявили 65 случаев заражения коронавирусом
10:08В Армении за сутки выявили 515 заболевших COVID-19
10:06В Минюсте прокомментировали требования Украины вернуть крымские активы
10:05В АТОР попросили власти Москвы снизить налоговую нагрузку на туротрасль
10:04Польша пригрозила "Газпрому" штрафом в 50 миллионов долларов
10:03Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае превысило две тысячи
10:02Число заразившихся коронавирусом в погранслужбе Украины выросло до 50
10:02Уличенный в расизме конгрессмен от Айовы проиграл на праймериз
10:02В ОНФ отметили участившиеся жалобы россиян на задержки зарплат
09:58Полиция Нью-Йорка задержала около двухсот человек в ходе протестов
09:58Роспотребнадзор не намерен штрафовать бизнес за несоблюдение рекомендаций
09:58СК завел дело после гибели четырех человек при пожаре в Петербурге
09:55В ЛНР вторые сутки не фиксируют новые случаи заражения коронавирусом
09:53В ДНР заявили о четырех нарушениях со стороны ВСУ за сутки
09:51Во Владимирской области выявили 56 новых случаев заражения коронавирусом
09:51В Подмосковье экстренные службы привели в режим готовности из-за дождей
09:47Медработникам Приморья выплатили надбавки после проверки прокуратуры
09:46В Липецкой области умер восьмой пациент с COVID-19
09:42На Украине число выявленных случаев коронавируса выросло до 24 823
Лента новостейМолния