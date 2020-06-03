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2020-06-03T06:13
https://ria.ru/20200603/1572379750.html
Белый дом признал наличие в США системного расизма
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РИА Новости

Белый дом признал наличие в США системного расизма

06:13 03.06.2020
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© AP Photo / Alex BrandonЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Alex Brandon
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Советник президента США Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй на фоне беспорядков, вспыхнувших в ряде городов страны в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда, заявила в беседе с журналистами, что в США существует системный расизм и отсутствует равенство всех людей.
"Абсолютно верно, что (в США - ред.) существует институциональный расизм и что отсутствует равенство для всех людей в этой стране. Я думаю, что в этом нет сомнений", - сказала Конуэй, слова которой приводит издание Washington Examiner.
"Я очень рада, что министерство юстиции начало расследование... на федеральном уровне. Посмотрим, что из этого выйдет", - сказала Конуэй, добавив, что "то, что было сделано в отношении Джорджа Флойда, было убийством".
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
Сотрудники полиции в Миннеаполисе
Вчера, 18:15Акценты
Сами в шоке. Евросоюз осудил расизм и насилие в СШАГлава дипломатии ЕС молчать не стал. Потому что спросили. А до этого молчал. В шоке был. А тут взял и осудил. Его спросили, вот он и осудил. Расизм, насилие. И не где-то, а в США.
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаДональд ТрампСШАВ мире
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