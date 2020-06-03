Белый дом признал наличие в США системного расизма

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Советник президента США Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй на фоне беспорядков, вспыхнувших в ряде городов страны в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда, заявила в беседе с журналистами, что в США существует системный расизм и отсутствует равенство всех людей.
"Абсолютно верно, что (в США - ред.) существует институциональный расизм и что отсутствует равенство для всех людей в этой стране. Я думаю, что в этом нет сомнений", - сказала Конуэй, слова которой приводит издание Washington Examiner.
"Я очень рада, что министерство юстиции начало расследование... на федеральном уровне. Посмотрим, что из этого выйдет", - сказала Конуэй, добавив, что "то, что было сделано в отношении Джорджа Флойда, было убийством".
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.