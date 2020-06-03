Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T06:09
https://ria.ru/20200603/1572379717.html
В Японии из-за коронавируса уволили более 16,7 тысячи человек
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571920689_0:452:2411:1808_1036x0_80_0_0_4ba36fc180347409eb1f0935a939409d.jpg
РИА Новости

В Японии из-за коронавируса уволили более 16,7 тысячи человек

06:09 03.06.2020
328
© РИА Новости / Екатерина Плясункова Торговая галерея Тэндзинбасисудзи Сётэнгай
Торговая галерея Тэндзинбасисудзи Сётэнгай
© РИА Новости / Екатерина Плясункова
ТОКИО, 3 июн - РИА Новости. Более 16,7 тысяч человек, прежде всего в сфере гостиничного бизнеса, были уволены в Японии из-за коронавируса, сообщил телеканал NHK со ссылкой на министерство здравоохранения, труда и благосостояния.
В период с конца января до 29 мая в сфере гостиничного бизнеса работы лишились более 3700 человек, в компаниях, управляющих туристическим автобусами, и таксопарках – 2287 человек, на производстве – 2122 человека. Таким образом, самый большой удар был нанесен по отраслям, связанным с туризмом.
По префектурам лидирует Токио – здесь без работы остались 2495 человек, за ним следует Осака – потеряли работу 1789 человек, на Хоккайдо – 1025 человек.
На биржи труда поступило более 30 тысяч заявлений на консультации в связи с простоем или увольнением, из них за последнюю неделю – 8 тысяч.
На прошлой неделе министерство обнародовало данные по занятости и безработице. В апреле число занятых сократилось на 800 тысяч человек по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Сокращение произошло впервые за 7 лет. Общее число занятых составило 66,28 миллиона человек. Общее число безработных составляет 1,89 миллиона человек. По сравнению с тем же месяцем прошлого года рост составил 130 тысяч человек. Рост наблюдается третий месяц подряд. Безработица составила 2,6%, это на 0,1 пункт выше по сравнению с предыдущим месяцем.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
020201
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЯпонияВ мире
Рекомендуем
Сотрудники отряда химико-биологической обороны Южной Кореи
В Южной Корее за сутки зафиксировали 46 случаев COVID-19
Трехмерная модель Ремдесивира, противовирусного препарата для лечения коронавируса COVID-19
В Южной Корее выбрали препарат для лечения коронавируса
Эквадор
Коренные народы Амазонии в Эквадоре объявили о ЧС из-за COVID-19
Медицинский работник делает тест на COVID-19 мужчине в Китае
Власти Китая понизили уровень угрозы COVID-19 в городе Шулань
Медицинские работники проходя дезинфекцию в провинции Цзилинь, Китай
В Китае за сутки выявили один случай COVID-19
Протестующие в США
Власти Чикаго помогут пострадавшим от беспорядков предприятиям
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
Белый дом признал наличие в США системного расизма
Палата в больнице
Вышедшего из комы москвича шокировали ограничения из-за коронавируса
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
В Германии за сутки выявили 342 случая коронавируса
Врачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия
Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 200 тысяч
Таиланд
Таиланд снизил налог на недвижимость на 90% из-за пандемии
Протестующие в Нью-Йорке
Комендантский час снизил интенсивность протестов в Нью-Йорке
Алексей Пушков
Пушков высмеял украинского вице-премьера за "фэнтези"
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Забайкалье за сутки выявили 39 случаев коронавируса
Сотрудники полиции и участники протеста в Миннеаполисе
AP: жертвами беспорядков в США стали 11 человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:10В Липецкой области за сутки выявили 65 случаев заражения коронавирусом
10:08В Армении за сутки выявили 515 заболевших COVID-19
10:06В Минюсте прокомментировали требования Украины вернуть крымские активы
10:05В АТОР попросили власти Москвы снизить налоговую нагрузку на туротрасль
10:04Польша пригрозила "Газпрому" штрафом в 50 миллионов долларов
10:03Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае превысило две тысячи
10:02Число заразившихся коронавирусом в погранслужбе Украины выросло до 50
10:02Уличенный в расизме конгрессмен от Айовы проиграл на праймериз
10:02В ОНФ отметили участившиеся жалобы россиян на задержки зарплат
09:58Полиция Нью-Йорка задержала около двухсот человек в ходе протестов
09:58Роспотребнадзор не намерен штрафовать бизнес за несоблюдение рекомендаций
09:58СК завел дело после гибели четырех человек при пожаре в Петербурге
09:55В ЛНР вторые сутки не фиксируют новые случаи заражения коронавирусом
09:53В ДНР заявили о четырех нарушениях со стороны ВСУ за сутки
09:51Во Владимирской области выявили 56 новых случаев заражения коронавирусом
09:51В Подмосковье экстренные службы привели в режим готовности из-за дождей
09:47Медработникам Приморья выплатили надбавки после проверки прокуратуры
09:46В Липецкой области умер восьмой пациент с COVID-19
09:42На Украине число выявленных случаев коронавируса выросло до 24 823
09:36В Норильске не выявили загрязнения подземных вод после аварии на ТЭЦ
Лента новостейМолния