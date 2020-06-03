В Японии из-за коронавируса уволили более 16,7 тысячи человек

В период с конца января до 29 мая в сфере гостиничного бизнеса работы лишились более 3700 человек, в компаниях, управляющих туристическим автобусами, и таксопарках – 2287 человек, на производстве – 2122 человека. Таким образом, самый большой удар был нанесен по отраслям, связанным с туризмом.

На биржи труда поступило более 30 тысяч заявлений на консультации в связи с простоем или увольнением, из них за последнюю неделю – 8 тысяч.

На прошлой неделе министерство обнародовало данные по занятости и безработице. В апреле число занятых сократилось на 800 тысяч человек по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Сокращение произошло впервые за 7 лет. Общее число занятых составило 66,28 миллиона человек. Общее число безработных составляет 1,89 миллиона человек. По сравнению с тем же месяцем прошлого года рост составил 130 тысяч человек. Рост наблюдается третий месяц подряд. Безработица составила 2,6%, это на 0,1 пункт выше по сравнению с предыдущим месяцем.