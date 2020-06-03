Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T07:24
https://ria.ru/20200603/1572379670.html
Вышедшего из комы москвича шокировали ограничения из-за коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569976322_0:519:2716:2047_1036x0_80_0_0_8b741a3e082eacf7e165a7f0a9f3f3d7.jpg
РИА Новости

Вышедшего из комы москвича шокировали ограничения из-за коронавируса

06:06 03.06.2020 (обновлено: 07:24 03.06.2020)
46488
© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкПалата в больнице
Палата в больнице
© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в фотобанк
Палата в больнице
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Житель Москвы только в конце мая узнал о распространении коронавируса в России, проведя в коме два месяца после экстренной операции, и удивился введенным ограничениям.
История, о которой корреспонденту РИА Новости рассказали жена больного и лечащий врач, произошла в центральной клинической больнице (ЦКБ) управделами президента.
Нейрохирург ЦКБ Андрей Реутов сообщил, что мужчина поступил в больницу 6 марта, где его успешно прооперировали, несмотря на непростой диагноз, но всего спустя неделю пациент погрузился в кому. "Через шесть дней после операции он погрузился в глубочайшую кому и был переведен в реанимацию. Потом у него была диагностирована двустороння пневмония, которую необходимо было лечить. Даже подозревали коронавирус, но все результаты давали отрицательный результат", - рассказал Реутов.
Жена пациента сообщила, что они на тот момент, конечно, слышали о коронавирусе, но он еще не так распространился в России. "На тот момент у нас пока никаких очевидных волнений из-за вируса не происходило, все было плавно", - сказала она. Согласно официальным данным, в начале марта было известно о первых заболевших россиянах, которые находились на лайнере Diamond Princess в Японии, одном заболевшем итальянце в России, а 6 марта уже стало известно о шести заболевших на территории страны.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
"И самый пиковый период в Москве его фактически не было", - поделилась супруга пациента. По ее словам, на тот момент "самым обнадеживающим заявлением были слова врачей, что динамика позитивная и нет отката назад".
Спустя пять недель мужчина пришел в себя и открыл глаза. По словам его жены, в это время они общались по телефону с помощью видеосвязи, он был еще слаб - мог моргнуть или кивнуть в ответ. О коронавирусе ему не рассказывали ни врачи, ни сиделки, чтобы лишний раз не волновать.
Но в какой-то момент, как вспоминает нейрохирург Андрей Реутов, мужчина постучал в его кабинет, чтобы поговорить. "Он сам встал, подошел к двери моего кабинета, постучал и сказал: "Можно с вами поговорить? У меня очень много вопросов. Что происходит в мире? И где моя жена?" Я был, мягко говоря, удивлен", - признался врач.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
Тогда врач рассказал пациенту о распространившемся в России коронавирусе и ограничениях на посещения в больницах. Позже и жена рассказала ему о новой жизни в Москве.
"Я ему потихоньку рассказываю о том, что происходит: что люди начали выходить гулять, что раньше можно было выйти только в магазин. Ну, конечно, это огромные глаза и шок: разве так бывает? Если бы нам раньше сказали, что будет все закрыто и мы будем ходить гулять в масках и перчатках по расписанию, мы бы посмеялись", - рассказала собеседница агентства. Но, по ее словам, поскольку сейчас уже нет роста заболеваемости, все идет на спад, это не вызывает у него ужаса или паники.
Почему ее нет рядом, тоже пришлось объяснять. "Но эти новости все равно вторичны для него, потому что главное то, что происходит с ним в больнице. Думаю, это понимание придет со временем", - говорит она.
Сейчас они уже могут видеться. "Я в больнице уже дней пять, он ходит, кушает и разговаривает. По сравнению с тем, что было, это небо и земля", - признается жена пациента. Теперь для всей семьи главное, чтобы он восстановился и смог пройти реабилитацию как можно скорее.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
142245339
Обсудить 5
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
Популярные комментарии
После 5 недель комы, человек сам встал? Что то не правдоподобно. Я просто видел как люди после 2-3 недель лежания, заново учатся ходить.
3 июня, 06:20
zzaa_stss
403008
Рекомендуем
Сбор урожая сои в штате Мэриленд в США
Китай нанес сокрушительный удар в мировой экономической войне
Агитационные плакаты за общероссийское голосование по поправкам в Конституции в Москве
Песков: "остатки" пандемии не скажутся на голосовании по Конституции
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников рассказал, как бороться со скачками давления
Анна с детьми в год, когда вышла из тайги
История отшельницы, которая бросила мужа и сбежала из тайги с детьми
Иван Охлобыстин
Охлобыстин пошутил про защищающего "артистов без трусов" Пригожина
Здание министерства иностранных дел в Киеве
МИД Украины отреагировал на планы Трампа пригласить Россию на саммит G7
Автомобили Национальной гвардии США в Вашингтоне
Пентагон направил 1,6 тысячи военных в район Вашингтона
Вид на Ялту
Минюст рассказал о рассмотрении ЕСПЧ жалоб по Крыму
Во время акции протеста в Сан-Диего, штат Калифорния
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Бригада скорой помощи у коронавирусного центра НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ
Глава ДИТ Москвы пояснил свои слова о начале пандемии коронавируса
Мужчина в медицинской маске на одной из улиц
Врач объяснил бессмысленность ношения масок на улице
Россияне
Немецкий фотограф рассказал о магии россиян
Лидеры стран-участниц G7 во время встречи в рамках ежегодного саммита. Архивное фото
Не мытьем, так Китаем — Россию снова пытаются заманить в западный капкан
Протестующие в Миннеаполисе
"Вероятно, это русские": взломано абсолютное оружие США
Сотрудники МЧС РФ проводят санитарную обработку территории железнодорожного вокзала в Махачкале
Мэр Махачкалы сказал, когда снимут все заградительные посты в Дагестане
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:10В Липецкой области за сутки выявили 65 случаев заражения коронавирусом
10:08В Армении за сутки выявили 515 заболевших COVID-19
10:06В Минюсте прокомментировали требования Украины вернуть крымские активы
10:05В АТОР попросили власти Москвы снизить налоговую нагрузку на туротрасль
10:04Польша пригрозила "Газпрому" штрафом в 50 миллионов долларов
10:03Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае превысило две тысячи
10:02Число заразившихся коронавирусом в погранслужбе Украины выросло до 50
10:02Уличенный в расизме конгрессмен от Айовы проиграл на праймериз
10:02В ОНФ отметили участившиеся жалобы россиян на задержки зарплат
09:58Полиция Нью-Йорка задержала около двухсот человек в ходе протестов
09:58Роспотребнадзор не намерен штрафовать бизнес за несоблюдение рекомендаций
09:58СК завел дело после гибели четырех человек при пожаре в Петербурге
09:55В ЛНР вторые сутки не фиксируют новые случаи заражения коронавирусом
09:53В ДНР заявили о четырех нарушениях со стороны ВСУ за сутки
09:51Во Владимирской области выявили 56 новых случаев заражения коронавирусом
09:51В Подмосковье экстренные службы привели в режим готовности из-за дождей
09:47Медработникам Приморья выплатили надбавки после проверки прокуратуры
09:46В Липецкой области умер восьмой пациент с COVID-19
09:42На Украине число выявленных случаев коронавируса выросло до 24 823
09:36В Норильске не выявили загрязнения подземных вод после аварии на ТЭЦ
Лента новостейМолния