Вышедшего из комы москвича шокировали ограничения из-за коронавируса

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Житель Житель Москвы только в конце мая узнал о распространении коронавируса в России, проведя в коме два месяца после экстренной операции, и удивился введенным ограничениям.

История, о которой корреспонденту РИА Новости рассказали жена больного и лечащий врач, произошла в центральной клинической больнице (ЦКБ) управделами президента.

Нейрохирург ЦКБ Андрей Реутов сообщил, что мужчина поступил в больницу 6 марта, где его успешно прооперировали, несмотря на непростой диагноз, но всего спустя неделю пациент погрузился в кому. "Через шесть дней после операции он погрузился в глубочайшую кому и был переведен в реанимацию. Потом у него была диагностирована двустороння пневмония, которую необходимо было лечить. Даже подозревали коронавирус, но все результаты давали отрицательный результат", - рассказал Реутов

Жена пациента сообщила, что они на тот момент, конечно, слышали о коронавирусе, но он еще не так распространился в России. "На тот момент у нас пока никаких очевидных волнений из-за вируса не происходило, все было плавно", - сказала она. Согласно официальным данным, в начале марта было известно о первых заболевших россиянах, которые находились на лайнере Diamond Princess в Японии , одном заболевшем итальянце в России, а 6 марта уже стало известно о шести заболевших на территории страны.

"И самый пиковый период в Москве его фактически не было", - поделилась супруга пациента. По ее словам, на тот момент "самым обнадеживающим заявлением были слова врачей, что динамика позитивная и нет отката назад".

Спустя пять недель мужчина пришел в себя и открыл глаза. По словам его жены, в это время они общались по телефону с помощью видеосвязи, он был еще слаб - мог моргнуть или кивнуть в ответ. О коронавирусе ему не рассказывали ни врачи, ни сиделки, чтобы лишний раз не волновать.

Но в какой-то момент, как вспоминает нейрохирург Андрей Реутов, мужчина постучал в его кабинет, чтобы поговорить. "Он сам встал, подошел к двери моего кабинета, постучал и сказал: "Можно с вами поговорить? У меня очень много вопросов. Что происходит в мире? И где моя жена?" Я был, мягко говоря, удивлен", - признался врач.

Тогда врач рассказал пациенту о распространившемся в России коронавирусе и ограничениях на посещения в больницах. Позже и жена рассказала ему о новой жизни в Москве.

"Я ему потихоньку рассказываю о том, что происходит: что люди начали выходить гулять, что раньше можно было выйти только в магазин. Ну, конечно, это огромные глаза и шок: разве так бывает? Если бы нам раньше сказали, что будет все закрыто и мы будем ходить гулять в масках и перчатках по расписанию, мы бы посмеялись", - рассказала собеседница агентства. Но, по ее словам, поскольку сейчас уже нет роста заболеваемости, все идет на спад, это не вызывает у него ужаса или паники.

Почему ее нет рядом, тоже пришлось объяснять. "Но эти новости все равно вторичны для него, потому что главное то, что происходит с ним в больнице. Думаю, это понимание придет со временем", - говорит она.

Сейчас они уже могут видеться. "Я в больнице уже дней пять, он ходит, кушает и разговаривает. По сравнению с тем, что было, это небо и земля", - признается жена пациента. Теперь для всей семьи главное, чтобы он восстановился и смог пройти реабилитацию как можно скорее.