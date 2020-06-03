Пушков высмеял украинского вице-премьера за "фэнтези"

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter идею вице-премьера Украины Алексея Резникова о проведении переговоров по Донбассу в "будапештском формате" без участия России, сравнив ее с "придумкой в стиле фэнтези".
Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации в Донбассе в "будапештском формате" без участия России. По его мнению, переговоры следует проводить в таком составе, поскольку Россия якобы "нарушила" Будапештский меморандум и "напала" на Украину.
""Будапештский формат" решения проблемы Донбасса без России - еще одна неосуществимая киевская придумка в стиле фэнтези", - написал Пушков.
По его словам, политика Киева "ушла" в слова и формулы, лишенные содержания.
"Главы МИД меняются - пустота остается. Носители пустоты. Хорошее название для романа-фэнтези", - заключил сенатор.
Будапештский меморандум подписали в 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Великобритания. Согласно этому документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал, а Москва, Вашингтон и Лондон гарантировали стране безопасность.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.