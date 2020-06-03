Пушков высмеял украинского вице-премьера за "фэнтези"

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Сенатор Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter идею вице-премьера Украины Алексея Резникова о проведении переговоров по Донбассу в "будапештском формате" без участия России, сравнив ее с "придумкой в стиле фэнтези".

Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании США организовать переговоры по ситуации в Донбассе в "будапештском формате" без участия России. По его мнению, переговоры следует проводить в таком составе, поскольку Россия якобы "нарушила" Будапештский меморандум и "напала" на Украину.

""Будапештский формат" решения проблемы Донбасса без России - еще одна неосуществимая киевская придумка в стиле фэнтези", - написал Пушков.

По его словам, политика Киева "ушла" в слова и формулы, лишенные содержания.

"Главы МИД меняются - пустота остается. Носители пустоты. Хорошее название для романа-фэнтези", - заключил сенатор.

Будапештский меморандум подписали в 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Великобритания. Согласно этому документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал, а Москва, Вашингтон и Лондон гарантировали стране безопасность.