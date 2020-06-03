Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-03T06:02
https://ria.ru/20200603/1572379599.html
Пушков высмеял украинского вице-премьера за "фэнтези"
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565219172_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_54a8cd6d8958eaa5ed703ae2d5a95ac9.jpg
РИА Новости

Пушков высмеял украинского вице-премьера за "фэнтези"

06:02 03.06.2020
5651
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАлексей Пушков
Алексей Пушков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter идею вице-премьера Украины Алексея Резникова о проведении переговоров по Донбассу в "будапештском формате" без участия России, сравнив ее с "придумкой в стиле фэнтези".
Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации в Донбассе в "будапештском формате" без участия России. По его мнению, переговоры следует проводить в таком составе, поскольку Россия якобы "нарушила" Будапештский меморандум и "напала" на Украину.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
28 мая, 06:59
На Украине планируют ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
""Будапештский формат" решения проблемы Донбасса без России - еще одна неосуществимая киевская придумка в стиле фэнтези", - написал Пушков.
По его словам, политика Киева "ушла" в слова и формулы, лишенные содержания.
"Главы МИД меняются - пустота остается. Носители пустоты. Хорошее название для романа-фэнтези", - заключил сенатор.
Будапештский меморандум подписали в 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Великобритания. Согласно этому документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал, а Москва, Вашингтон и Лондон гарантировали стране безопасность.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Военнные в Донбассе
26 мая, 13:48
В Кремле обеспокоены обстрелами в Донбассе с украинской стороны
158370013
Обсудить 2
РоссияАлексей РезниковДонбассАлексей ПушковВеликобританияСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Вот заладили "Россия напала-напала". Будь оно так, тогда российский триколор давно бы уже реял над киевской радой. Армия России сегодня зто не армия 2008 года в Грузии.
3 июня, 06:13
Айрат Сагиндыков
1200001
Рекомендуем
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин предупредил о конце "национальной идеи" об "освобождении" Крыма
Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX Илона Маска
Немецкая газета нашла в кораблях Маска заимствование у русских
Мигрень
Врач рассказала, как бороться с метеозависимостью
Музыкант и композитор Юрий Лоза
Лоза резко ответил на шутку Киркорова
Здание министерства иностранных дел в Киеве
МИД Украины отреагировал на планы Трампа пригласить Россию на саммит G7
Палата в больнице
Вышедшего из комы москвича шокировали ограничения из-за коронавируса
Сбор урожая сои в штате Мэриленд в США
Китай нанес сокрушительный удар в мировой экономической войне
Россияне
Немецкий фотограф рассказал о магии россиян
Иван Охлобыстин
Охлобыстин пошутил про защищающего "артистов без трусов" Пригожина
Агитационные плакаты за общероссийское голосование по поправкам в Конституции в Москве
Песков: "остатки" пандемии не скажутся на голосовании по Конституции
Автомобили Национальной гвардии США в Вашингтоне
Пентагон направил 1,6 тысячи военных в район Вашингтона
Анна с детьми в год, когда вышла из тайги
История отшельницы, которая бросила мужа и сбежала из тайги с детьми
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников рассказал, как бороться со скачками давления
Вид на Ялту
Минюст рассказал о рассмотрении ЕСПЧ жалоб по Крыму
Симферопольское водохранилище
ЕСПЧ отклонил жалобу крымского комбината по водной блокаде полуострова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:10В Липецкой области за сутки выявили 65 случаев заражения коронавирусом
10:08В Армении за сутки выявили 515 заболевших COVID-19
10:06В Минюсте прокомментировали требования Украины вернуть крымские активы
10:05В АТОР попросили власти Москвы снизить налоговую нагрузку на туротрасль
10:04Польша пригрозила "Газпрому" штрафом в 50 миллионов долларов
10:03Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае превысило две тысячи
10:02Число заразившихся коронавирусом в погранслужбе Украины выросло до 50
10:02Уличенный в расизме конгрессмен от Айовы проиграл на праймериз
10:02В ОНФ отметили участившиеся жалобы россиян на задержки зарплат
09:58Полиция Нью-Йорка задержала около двухсот человек в ходе протестов
09:58Роспотребнадзор не намерен штрафовать бизнес за несоблюдение рекомендаций
09:58СК завел дело после гибели четырех человек при пожаре в Петербурге
09:55В ЛНР вторые сутки не фиксируют новые случаи заражения коронавирусом
09:53В ДНР заявили о четырех нарушениях со стороны ВСУ за сутки
09:51Во Владимирской области выявили 56 новых случаев заражения коронавирусом
09:51В Подмосковье экстренные службы привели в режим готовности из-за дождей
09:47Медработникам Приморья выплатили надбавки после проверки прокуратуры
09:46В Липецкой области умер восьмой пациент с COVID-19
09:42На Украине число выявленных случаев коронавируса выросло до 24 823
09:36В Норильске не выявили загрязнения подземных вод после аварии на ТЭЦ
Лента новостейМолния