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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T05:51
https://ria.ru/20200603/1572379565.html
Коренные народы Амазонии в Эквадоре объявили о ЧС из-за COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/92357/72/923577258_0:288:3072:2016_1036x0_80_0_0_7024d27a5159507ef27841c429f4f433.jpg
РИА Новости

Коренные народы Амазонии в Эквадоре объявили о ЧС из-за COVID-19

05:51 03.06.2020
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийЭквадор
Эквадор
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Эквадор. Архивное фото
КИТО, 3 июн - РИА Новости. Конфедерации коренных народов Эквадора объявила о чрезвычайной ситуации на своих территориях из-за коронавируса, заявил глава конфедерации Марлон Варгас в ходе пресс-конференции.
"В джунглях, по всей территории эквадорской Амазонии мы объявляем чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения до тех пор, пока ситуация в общинах не нормализуется", - заявил Варгас.
Среди коренного населения, по данным Конфедерации на 31 мая, было подтверждено 215 случаев заражения COVID-19, ещё у 354 - подозрение на коронавирус. Скончались 13 человек, двое находятся в критическом состоянии.
По словам Варгаса, коронавирус во многие общины занесли компании, покупающие древесину, в особенности бальзовое дерево, не соблюдавшие комендантский час.
Больше всего пострадала от болезни провинция Пастаса, где проживают народы кечуа, ачуар и шуары.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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