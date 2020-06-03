Коренные народы Амазонии в Эквадоре объявили о ЧС из-за COVID-19

КИТО, 3 июн - РИА Новости. Конфедерации коренных народов Эквадора объявила о чрезвычайной ситуации на своих территориях из-за коронавируса, заявил глава конфедерации Марлон Варгас в ходе пресс-конференции.
"В джунглях, по всей территории эквадорской Амазонии мы объявляем чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения до тех пор, пока ситуация в общинах не нормализуется", - заявил Варгас.
Среди коренного населения, по данным Конфедерации на 31 мая, было подтверждено 215 случаев заражения COVID-19, ещё у 354 - подозрение на коронавирус. Скончались 13 человек, двое находятся в критическом состоянии.
По словам Варгаса, коронавирус во многие общины занесли компании, покупающие древесину, в особенности бальзовое дерево, не соблюдавшие комендантский час.
Больше всего пострадала от болезни провинция Пастаса, где проживают народы кечуа, ачуар и шуары.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.