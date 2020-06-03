Власти Китая понизили уровень угрозы COVID-19 в городе Шулань

Ситуация в провинции усугубилась и привлекла всеобщее внимание в начале мая, когда городской уезд Шулань был признан зоной высокого риска COVID-19 после группового локального заражения 11 человек, введены жесткие ограничительные меры.

"В соответствии с государственными стандартами классификации эпидемиологической ситуации с распространением COVID-19, начиная с 3 июня, уровень угрозы в городе Шулань с "высокого" понижается до "низкого", - говорится в опубликованном сообщении.

По состоянию на среду в провинции зарегистрировано 136 локальных случаев заражения, 128 пациентов уже выздоровели и были выписаны из больниц, шесть человек все еще находятся в больницах города Цзилинь, два человека скончались. Под наблюдением в медучреждениях также остаются 369 человек, которые вступали с зараженными в тесный контакт.