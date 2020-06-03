Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T05:26
https://ria.ru/20200603/1572379518.html
Власти Китая понизили уровень угрозы COVID-19 в городе Шулань
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571630873_0:226:3072:1954_1036x0_80_0_0_be754462e47f2cd428f6892d49d7a6ae.jpg
РИА Новости

Власти Китая понизили уровень угрозы COVID-19 в городе Шулань

05:26 03.06.2020
247
© AP Photo / Zhang NanМедицинский работник делает тест на COVID-19 мужчине в Китае
Медицинский работник делает тест на COVID-19 мужчине в Китае
© AP Photo / Zhang Nan
Медицинский работник делает тест на COVID-19 мужчине в Китае
ПЕКИН, 3 июн – РИА Новости. Уровень эпидемиологической угрозы в китайском городе Шулань, который был зоной высокого риска COVID-19, понижается до "низкого", следует из сообщения комитета по вопросам здравоохранения граничащей с Россией северо-восточной провинции Цзилинь.
Ситуация в провинции усугубилась и привлекла всеобщее внимание в начале мая, когда городской уезд Шулань был признан зоной высокого риска COVID-19 после группового локального заражения 11 человек, введены жесткие ограничительные меры.
"В соответствии с государственными стандартами классификации эпидемиологической ситуации с распространением COVID-19, начиная с 3 июня, уровень угрозы в городе Шулань с "высокого" понижается до "низкого", - говорится в опубликованном сообщении.
По состоянию на среду в провинции зарегистрировано 136 локальных случаев заражения, 128 пациентов уже выздоровели и были выписаны из больниц, шесть человек все еще находятся в больницах города Цзилинь, два человека скончались. Под наблюдением в медучреждениях также остаются 369 человек, которые вступали с зараженными в тесный контакт.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КитайВ мире
Рекомендуем
Медицинские работники проходя дезинфекцию в провинции Цзилинь, Китай
В Китае за сутки выявили один случай COVID-19
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Забайкалье за сутки выявили 39 случаев коронавируса
Эквадор
Коренные народы Амазонии в Эквадоре объявили о ЧС из-за COVID-19
Торговая галерея Тэндзинбасисудзи Сётэнгай
В Японии из-за коронавируса уволили более 16,7 тысячи человек
Сотрудники отряда химико-биологической обороны Южной Кореи
В Южной Корее за сутки зафиксировали 46 случаев COVID-19
Сотрудники полиции и участники протеста в Миннеаполисе
AP: жертвами беспорядков в США стали 11 человек
Военные действия в провинции Идлиб
В госпитале в Алеппо рассказали о приеме солдат, раненных в Идлибе
Протестующие в США
Власти Чикаго помогут пострадавшим от беспорядков предприятиям
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
Белый дом признал наличие в США системного расизма
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус в лаборатории в технопарке Сколково
В Бурятии за сутки выявили 46 случаев коронавируса
Сотрудники полиции арестовывают протестующую в Атланте, США
СМИ: в Атланте для разгона протестующих применили слезоточивый газ
Трехмерная модель Ремдесивира, противовирусного препарата для лечения коронавируса COVID-19
В Южной Корее выбрали препарат для лечения коронавируса
Прчал ОАО Восточная верфь во Владивостоке. Архив
В Приморье приставы арестовали имущество "Восточной верфи"
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
У 29 рыбообработчиков на Камчатке выявили коронавирус
Протестующие в Нью-Йорке
Мэр Нью-Йорка призвал жителей разойтись с началом комендантского часа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:10В Липецкой области за сутки выявили 65 случаев заражения коронавирусом
10:08В Армении за сутки выявили 515 заболевших COVID-19
10:06В Минюсте прокомментировали требования Украины вернуть крымские активы
10:05В АТОР попросили власти Москвы снизить налоговую нагрузку на туротрасль
10:04Польша пригрозила "Газпрому" штрафом в 50 миллионов долларов
10:03Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае превысило две тысячи
10:02Число заразившихся коронавирусом в погранслужбе Украины выросло до 50
10:02Уличенный в расизме конгрессмен от Айовы проиграл на праймериз
10:02В ОНФ отметили участившиеся жалобы россиян на задержки зарплат
09:58Полиция Нью-Йорка задержала около двухсот человек в ходе протестов
09:58Роспотребнадзор не намерен штрафовать бизнес за несоблюдение рекомендаций
09:58СК завел дело после гибели четырех человек при пожаре в Петербурге
09:55В ЛНР вторые сутки не фиксируют новые случаи заражения коронавирусом
09:53В ДНР заявили о четырех нарушениях со стороны ВСУ за сутки
09:51Во Владимирской области выявили 56 новых случаев заражения коронавирусом
09:51В Подмосковье экстренные службы привели в режим готовности из-за дождей
09:47Медработникам Приморья выплатили надбавки после проверки прокуратуры
09:46В Липецкой области умер восьмой пациент с COVID-19
09:42На Украине число выявленных случаев коронавируса выросло до 24 823
09:36В Норильске не выявили загрязнения подземных вод после аварии на ТЭЦ
Лента новостейМолния