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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T05:22
https://ria.ru/20200603/1572379492.html
В Забайкалье за сутки выявили 39 случаев коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870385_0:321:3072:2048_1036x0_80_0_0_bbfa262ad90cbeadb08ea4011dc5c253.jpg
РИА Новости

В Забайкалье за сутки выявили 39 случаев коронавируса

05:22 03.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 3 июн - РИА Новости. Выявлено 39 новых случаев заболевания коронавирусом за сутки в Забайкальском крае, с момента начала пандемии в регионе заразились 1257 человек, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
"В Забайкальском крае выявлено 39 заболевших коронавирусом за последние сутки. Общее число случаев заражения в регионе достигло 1257", - говорится в сообщении.
За сутки умер один 90-летний пациент с COVID-19, пневмонией и другими тяжелыми сопутствующими заболеваниями. С начала пандемии в регионе зафиксировано 22 летальных случая среди больных с коронавирусом. За сутки выздоровели 57 человек, всего с начала пандемии 633 пациента.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Забайкальский крайПроисшествия
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