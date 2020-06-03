В Забайкалье за сутки выявили 39 случаев коронавируса

"В Забайкальском крае выявлено 39 заболевших коронавирусом за последние сутки. Общее число случаев заражения в регионе достигло 1257", - говорится в сообщении.

За сутки умер один 90-летний пациент с COVID-19, пневмонией и другими тяжелыми сопутствующими заболеваниями. С начала пандемии в регионе зафиксировано 22 летальных случая среди больных с коронавирусом. За сутки выздоровели 57 человек, всего с начала пандемии 633 пациента.