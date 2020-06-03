В Забайкалье за сутки выявили 39 случаев коронавируса

КРАСНОЯРСК, 3 июн - РИА Новости. Выявлено 39 новых случаев заболевания коронавирусом за сутки в Забайкальском крае, с момента начала пандемии в регионе заразились 1257 человек, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
"В Забайкальском крае выявлено 39 заболевших коронавирусом за последние сутки. Общее число случаев заражения в регионе достигло 1257", - говорится в сообщении.
За сутки умер один 90-летний пациент с COVID-19, пневмонией и другими тяжелыми сопутствующими заболеваниями. С начала пандемии в регионе зафиксировано 22 летальных случая среди больных с коронавирусом. За сутки выздоровели 57 человек, всего с начала пандемии 633 пациента.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.