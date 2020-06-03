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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-06-03T07:38
https://ria.ru/20200603/1572379460.html
В госпитале в Алеппо рассказали о приеме солдат, раненных в Идлибе
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568235569_0:81:3334:1956_1036x0_80_0_0_efef4af1361c0d4a2e79061576be18bd.jpg
РИА Новости

В госпитале в Алеппо рассказали о приеме солдат, раненных в Идлибе

05:17 03.06.2020 (обновлено: 07:38 03.06.2020)
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© Фото : SANAВоенные действия в провинции Идлиб
Военные действия в провинции Идлиб
© Фото : SANA
АЛЕППО, 3 июн – РИА Новости. Режим прекращения огня, введенный в зоне деэскалации Идлиб в Сирии, соблюдают не все боевики, за время его действия в военный госпиталь Алеппо поступили около 80 раненых сирийских солдат, 25 из них скончались, рассказали журналистам сотрудники и пациенты военного госпиталя.
"Когда началось перемирие, мы думали, что сможем передохнуть, ранений станет меньше, а то и вовсе они прекратятся. Но всё оказалось не так! Теперь даже больше людей привозят в госпиталь. Только за время перемирия у нас уже около 80 раненых в крайне тяжелом состоянии. И 25 человек погибли", - сказал главный доктор отделения боевых ранений Абдурхамид иль-Ага.
Он добавил, что больше всего ран от снайперского огня. По словам врача, даже если человек выживет после такого ранения в голову, он практически гарантированно останется инвалидом. Иль-Ага добавил, что помимо тяжелораненых, госпиталь принимает по 2-3 человека с легкими ранениями в день.
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О том, что у боевиков появилось новое оружие, рассказывает и врач-нейрохирург Нино Анас. По его словам, большинство из раненых – 90 процентов, погибают.
"Ранение в голову из снайперской винтовки. Таких случаев очень много. Судя по всему, у противника появились новое оружие, из которого можно бить на расстояние свыше двух километров", - сказал Анас, показывая на раненого, которого привезли 10 дней назад.
Но несмотря на все усилия боевиков, сирийские солдаты не падают духом. Абдул Хадирибо рассказал, что получил пулю в ногу, когда он выбежал с позиции помочь своему другу. Тот потерял возможность самостоятельно передвигаться после того как боевики открыли огонь.
"Мне врачи сказали, что теперь придется два-три месяца лечиться, а потом придется еще заново учиться ходить. Понемногу. Но как только я смогу ходить без помощи костылей, я хочу, чтобы меня снова отправили на фронт!", - сказал Хадирибо.
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