В госпитале в Алеппо рассказали о приеме солдат, раненных в Идлибе

АЛЕППО, 3 июн – РИА Новости. Режим прекращения огня, введенный в зоне деэскалации Режим прекращения огня, введенный в зоне деэскалации Идлиб Сирии , соблюдают не все боевики, за время его действия в военный госпиталь Алеппо поступили около 80 раненых сирийских солдат, 25 из них скончались, рассказали журналистам сотрудники и пациенты военного госпиталя.

"Когда началось перемирие, мы думали, что сможем передохнуть, ранений станет меньше, а то и вовсе они прекратятся. Но всё оказалось не так! Теперь даже больше людей привозят в госпиталь. Только за время перемирия у нас уже около 80 раненых в крайне тяжелом состоянии. И 25 человек погибли", - сказал главный доктор отделения боевых ранений Абдурхамид иль-Ага.

Он добавил, что больше всего ран от снайперского огня. По словам врача, даже если человек выживет после такого ранения в голову, он практически гарантированно останется инвалидом. Иль-Ага добавил, что помимо тяжелораненых, госпиталь принимает по 2-3 человека с легкими ранениями в день.

О том, что у боевиков появилось новое оружие, рассказывает и врач-нейрохирург Нино Анас. По его словам, большинство из раненых – 90 процентов, погибают.

"Ранение в голову из снайперской винтовки. Таких случаев очень много. Судя по всему, у противника появились новое оружие, из которого можно бить на расстояние свыше двух километров", - сказал Анас, показывая на раненого, которого привезли 10 дней назад.

Но несмотря на все усилия боевиков, сирийские солдаты не падают духом. Абдул Хадирибо рассказал, что получил пулю в ногу, когда он выбежал с позиции помочь своему другу. Тот потерял возможность самостоятельно передвигаться после того как боевики открыли огонь.