В Китае за сутки выявили один случай COVID-19

ПЕКИН, 3 июн - РИА Новости. Китай за минувшие сутки зарегистрировал один новый случай заражения коронавирусом, а также выявил четыре бессимптомных носителя, выздоровел один пациент, летальных исходов нет, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что единственный выявленный новый случай – завозной и был зарегистрирован в провинции Гуандун.
Всего за время эпидемии в материковом Китае было выявлено 83 021 случай (днем ранее указывалась цифра 83 022 - ред) заражения коронавирусной инфекцией, 78 314 человек (днем ранее указывалась цифра 78 315 -ред) выздоровели, 73 пациента с COVID-19 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев – 1762, выздоровели 1699 человек.
Комитет пояснил корректировку цифр уточнением статистических данных.
С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлены 4 таких случая, из них два локальные, два – ввозные. За минувшие сутки из карантина выпустили 18 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 357 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.