В Китае за сутки выявили один случай COVID-19

Всего за время эпидемии в материковом Китае было выявлено 83 021 случай (днем ранее указывалась цифра 83 022 - ред) заражения коронавирусной инфекцией, 78 314 человек (днем ранее указывалась цифра 78 315 -ред) выздоровели, 73 пациента с COVID-19 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев – 1762, выздоровели 1699 человек.

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлены 4 таких случая, из них два локальные, два – ввозные. За минувшие сутки из карантина выпустили 18 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 357 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.