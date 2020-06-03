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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T05:06
https://ria.ru/20200603/1572379413.html
В Китае за сутки выявили один случай COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571631215_0:308:3072:2036_1036x0_80_0_0_7c9dbbea69c20146ff34d8ddc4b4ec52.jpg
РИА Новости

В Китае за сутки выявили один случай COVID-19

05:06 03.06.2020
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© AP Photo / Yan Linyun/Медицинские работники проходя дезинфекцию в провинции Цзилинь, Китай
Медицинские работники проходя дезинфекцию в провинции Цзилинь, Китай
© AP Photo / Yan Linyun/
ПЕКИН, 3 июн - РИА Новости. Китай за минувшие сутки зарегистрировал один новый случай заражения коронавирусом, а также выявил четыре бессимптомных носителя, выздоровел один пациент, летальных исходов нет, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что единственный выявленный новый случай – завозной и был зарегистрирован в провинции Гуандун.
Всего за время эпидемии в материковом Китае было выявлено 83 021 случай (днем ранее указывалась цифра 83 022 - ред) заражения коронавирусной инфекцией, 78 314 человек (днем ранее указывалась цифра 78 315 -ред) выздоровели, 73 пациента с COVID-19 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев – 1762, выздоровели 1699 человек.
Комитет пояснил корректировку цифр уточнением статистических данных.
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С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлены 4 таких случая, из них два локальные, два – ввозные. За минувшие сутки из карантина выпустили 18 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 357 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.
Отдельно в Гонконге за все время эпидемии были выявлены 1093 случая заражения (четыре человека скончались, 1038 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (все 45 человек уже выписаны), на Тайване заразились 443 человека (семь скончались, 427 вылечились).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КитайВ мире
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