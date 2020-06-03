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2020-06-03T08:19
https://ria.ru/20200603/1572379309.html
AP: жертвами беспорядков в США стали 11 человек
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РИА Новости

AP: жертвами беспорядков в США стали 11 человек

05:01 03.06.2020 (обновлено: 08:19 03.06.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники полиции и участники протеста в Миннеаполисе
Сотрудники полиции и участники протеста в Миннеаполисе
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции и участники протеста в Миннеаполисе. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. По меньшей мере 11 человек были убиты в США во время протестов, начавшихся после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского, подсчитало агентство Ассошиэйтед Пресс.
Агентство сообщает об убитых в Луисвилле (штат Кентуки), Сент-Луисе (штат Миссури), Окленде (штат Калифорния), Давенпорте (Штат Айова), Миннеаполисе (штат Миннесота), Омахе (штат Небраска), Детройте (штат Мичиган) и пригороде Чикаго (штат Иллинойс). Как отмечается агентство, большинство погибших были афроамериканцами.
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В то же время агентство указывает, что точное число погибших и пострадавших по всей стране пока неизвестно. Кроме того, обстоятельства убийств в ряде случаев все еще выясняются.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаСШАВ мире
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