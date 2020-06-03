AP: жертвами беспорядков в США стали 11 человек

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. По меньшей мере 11 человек были убиты в США во время протестов, начавшихся после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского, подсчитало агентство Ассошиэйтед Пресс.
Агентство сообщает об убитых в Луисвилле (штат Кентуки), Сент-Луисе (штат Миссури), Окленде (штат Калифорния), Давенпорте (Штат Айова), Миннеаполисе (штат Миннесота), Омахе (штат Небраска), Детройте (штат Мичиган) и пригороде Чикаго (штат Иллинойс). Как отмечается агентство, большинство погибших были афроамериканцами.
В то же время агентство указывает, что точное число погибших и пострадавших по всей стране пока неизвестно. Кроме того, обстоятельства убийств в ряде случаев все еще выясняются.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.