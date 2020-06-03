СМИ: в Атланте для разгона протестующих применили слезоточивый газ

По данным канала, акция протеста носила мирный характер, однако с наступлением комендантского часа полиция и члены Национальной гвардии начали зачищать улицы.
Власти ряда крупных американских городов, в том числе Лос-Анджелеса, Филадельфии и Атланты, ввели комендантский час из-за беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими. В Атланте был объявлен режим ЧС, задействованы бойцы Национальной гвардии.
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