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2020-06-03T04:54
https://ria.ru/20200603/1572379228.html
СМИ: в Атланте для разгона протестующих применили слезоточивый газ
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РИА Новости

СМИ: в Атланте для разгона протестующих применили слезоточивый газ

04:54 03.06.2020
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© REUTERS / Shannon StapletonСотрудники полиции арестовывают протестующую в Атланте, США
Сотрудники полиции арестовывают протестующую в Атланте, США
© REUTERS / Shannon Stapleton
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Атланте после наступления комендантского часа, сообщает телеканал CNN.
По данным канала, акция протеста носила мирный характер, однако с наступлением комендантского часа полиция и члены Национальной гвардии начали зачищать улицы.
Власти ряда крупных американских городов, в том числе Лос-Анджелеса, Филадельфии и Атланты, ввели комендантский час из-за беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими. В Атланте был объявлен режим ЧС, задействованы бойцы Национальной гвардии.
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