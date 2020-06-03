У 29 рыбообработчиков на Камчатке выявили коронавирус

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 июн – РИА Новости. Положительный результат на Положительный результат на COVID-19 дали тесты 29 рыбообработчиков, прибывших на лососевую путину на Камчатку , сообщает пресс-служба ассоциации рыбопромышленников "Река Большая".

Лососёвая путина на Камчатке официально стартовала 1 июня. Традиционно к этому времени на полуостров приезжают сезонные работники. В этом году работодатели планируют привезти для работы на большой рыбалке не менее 5 тысяч человек.

"Массовое тестирование на COVID-19 позволило выявить вирус у 29 сезонных рабочих, прибывших на лососевую путину в Усть-Большерецкий район из других регионов России. Ни у одного из них симптомов болезни не отмечается, все инфицированные находятся в полной изоляции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все сезонные рабочие, приезжающие на путину, доставляются в район промысла в отдельных автобусах. Они проходят обязательную 14-дневную обсервацию с контролем температуры и самочувствия в специально оборудованных общежитиях.

В пресс-службе также рассказали, что рыбообработчики приглашаются на лососевую путину в связи с нехваткой рабочих рук на Камчатке.

"При этом предупреждению распространения коронавируса на территории региона работодатели уделяют особое внимание. Приняты меры для полного исключения контактов с местным населением всех сезонных рабочих, независимо от результатов тестов. Рабочие обеспечены местами проживания, питаются отдельно, каждые два часа проводится санобработка бытовых и производственных помещений. Выход на территорию населенных пунктов строжайше запрещен", - добавили в пресс-службе.

Ассоциация "Река Большая" была создана в 2016 году. Рыбопромышленники, работающие на западе Камчатки, объединили усилия, чтобы вести борьбу с нелегальным промыслом.