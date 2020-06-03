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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T04:51
https://ria.ru/20200603/1572379193.html
У 29 рыбообработчиков на Камчатке выявили коронавирус
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870450_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_4bd694d9fd48ff51662f273ef0127fd9.jpg
РИА Новости

У 29 рыбообработчиков на Камчатке выявили коронавирус

04:51 03.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 июн – РИА Новости. Положительный результат на COVID-19 дали тесты 29 рыбообработчиков, прибывших на лососевую путину на Камчатку, сообщает пресс-служба ассоциации рыбопромышленников "Река Большая".
Лососёвая путина на Камчатке официально стартовала 1 июня. Традиционно к этому времени на полуостров приезжают сезонные работники. В этом году работодатели планируют привезти для работы на большой рыбалке не менее 5 тысяч человек.
"Массовое тестирование на COVID-19 позволило выявить вирус у 29 сезонных рабочих, прибывших на лососевую путину в Усть-Большерецкий район из других регионов России. Ни у одного из них симптомов болезни не отмечается, все инфицированные находятся в полной изоляции", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что все сезонные рабочие, приезжающие на путину, доставляются в район промысла в отдельных автобусах. Они проходят обязательную 14-дневную обсервацию с контролем температуры и самочувствия в специально оборудованных общежитиях.
В пресс-службе также рассказали, что рыбообработчики приглашаются на лососевую путину в связи с нехваткой рабочих рук на Камчатке.
"При этом предупреждению распространения коронавируса на территории региона работодатели уделяют особое внимание. Приняты меры для полного исключения контактов с местным населением всех сезонных рабочих, независимо от результатов тестов. Рабочие обеспечены местами проживания, питаются отдельно, каждые два часа проводится санобработка бытовых и производственных помещений. Выход на территорию населенных пунктов строжайше запрещен", - добавили в пресс-службе.
Ассоциация "Река Большая" была создана в 2016 году. Рыбопромышленники, работающие на западе Камчатки, объединили усилия, чтобы вести борьбу с нелегальным промыслом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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