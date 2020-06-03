В Приморье приставы арестовали имущество "Восточной верфи"

"УФССП России по Приморскому краю возбуждено сводное исполнительное производство о взыскании с судостроительного предприятия различных задолженностей на общую сумму более 12,5 миллионов рублей, а также более миллиона рублей исполнительского сбора, назначенного за несвоевременное исполнение требований исполнительных документов", - говорится в сообщении.