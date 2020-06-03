В Приморье приставы арестовали имущество "Восточной верфи"

ВЛАДИВОСТОК, 3 июн - РИА Новости. Имущество судоремонтного предприятия на сумму более 12,5 миллионов рублей арестовали судебные приставы в Приморье, сообщает управление Федеральной службы судебных приставов региона.
"УФССП России по Приморскому краю возбуждено сводное исполнительное производство о взыскании с судостроительного предприятия различных задолженностей на общую сумму более 12,5 миллионов рублей, а также более миллиона рублей исполнительского сбора, назначенного за несвоевременное исполнение требований исполнительных документов", - говорится в сообщении.
В ведомстве отмечают, что приставы арестовали шесть автомобилей, принадлежащих предприятию, которые пока переданы на хранение владельцу. Если сумма долга не будет уплачена, имущество пустят с молотка.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, имущество арестовано у "Восточной верфи".
АО "Восточная верфь" во Владивостоке строит серийные катера для Военно-морского флота, сторожевые корабли для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России, а также малые и средние рыболовецкие суда.