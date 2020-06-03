В Москву из Доминиканы вылетели 111 россиян

"Это был вывозной рейс, на котором из Доминиканы вылетели 108 взрослых и три ребёнка, на борту уже находились наши соотечественники из Венесуэлы", - сообщил РИА Новости руководитель отделения посольства РФ в Пунта-Кане Михаил Евдокимов.