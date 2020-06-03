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2020-06-03T04:45
https://ria.ru/20200603/1572379130.html
В Москву из Доминиканы вылетели 111 россиян
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РИА Новости

В Москву из Доминиканы вылетели 111 россиян

04:45 03.06.2020
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CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane WingСамолет в небе
Самолет в небе
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing
Самолет в небе. Архивное фото
МЕХИКО, 3 июн - РИА Новости. Группа россиян из 108 взрослых и трех детей, застрявших в Доминиканской Республике после остановки авиасообщения, вылетела во вторник в Москву бортом российской авиакомпании Azur Air.
"Это был вывозной рейс, на котором из Доминиканы вылетели 108 взрослых и три ребёнка, на борту уже находились наши соотечественники из Венесуэлы", - сообщил РИА Новости руководитель отделения посольства РФ в Пунта-Кане Михаил Евдокимов.
По информации посольства РФ в Венесуэле, на борту самолета, выполняющего рейс Каракас - Ла-Романа - Москва в Россию возвращаются 178 пассажиров из Колумбии, Венесуэлы и Доминиканской Республики, среди которых есть граждане СНГ и других иностранных государств
Задержка на сутки в согласованном ранее расписании рейса авиакомпании Azur Air произошла после того, как власти Доминиканы накануне не дали ему разрешения. По словам дипломата, местные власти не успели сделать это в сжатые сроки.
Согласно данным Минкомсвязи, на рейс ранее зарегистрировались 206 человек, однако часть пассажиров по различным причинам отказалась от перелета.
Вид из окна российского самолета во время полета
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