Мэр Нью-Йорка призвал жителей разойтись с началом комендантского часа

Мирные протесты переросли в понедельник в Нью-Йорке в вандализм, мародерство и стычки с полицией. Многие магазины заколотили досками витрины, чтобы избежать грабежа. За ночь несколько сотрудников полиции пострадали. Всего с прошлой недели пострадали более 40 полицейских. В общей сложности в Нью-Йорке за пять дней протестов из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда арестовали 2 тысячи человек.