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2020-06-03T04:43
https://ria.ru/20200603/1572379096.html
Мэр Нью-Йорка призвал жителей разойтись с началом комендантского часа
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РИА Новости

Мэр Нью-Йорка призвал жителей разойтись с началом комендантского часа

04:43 03.06.2020
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© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанкПротестующие в Нью-Йорке
Протестующие в Нью-Йорке
© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио призвал жителей города разойтись по домам с наступлением комендантского часа.
"Пришло время идти по домам, ньюйоркцы. Помогите нам сохранить город в безопасности сегодня", - написал мэр в Twitter.
Власти Нью-Йорка продлили комендантский час до воскресенья на фоне продолжающихся беспорядков.
Ранее  губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что мэр Нью-Йорка Билл де Блазио недооценивает масштаб проблемы в отношении протестов и задействует недостаточное количество полицейских.
Мирные протесты переросли в понедельник в Нью-Йорке в вандализм, мародерство и стычки с полицией. Многие магазины заколотили досками витрины, чтобы избежать грабежа. За ночь несколько сотрудников полиции пострадали. Всего с прошлой недели пострадали более 40 полицейских. В общей сложности в Нью-Йорке за пять дней протестов из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда арестовали 2 тысячи человек.
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