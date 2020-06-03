Мэр Нью-Йорка призвал жителей разойтись с началом комендантского часа

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио призвал жителей города разойтись по домам с наступлением комендантского часа.
"Пришло время идти по домам, ньюйоркцы. Помогите нам сохранить город в безопасности сегодня", - написал мэр в Twitter.
Власти Нью-Йорка продлили комендантский час до воскресенья на фоне продолжающихся беспорядков.
Ранее губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что мэр Нью-Йорка Билл де Блазио недооценивает масштаб проблемы в отношении протестов и задействует недостаточное количество полицейских.
Мирные протесты переросли в понедельник в Нью-Йорке в вандализм, мародерство и стычки с полицией. Многие магазины заколотили досками витрины, чтобы избежать грабежа. За ночь несколько сотрудников полиции пострадали. Всего с прошлой недели пострадали более 40 полицейских. В общей сложности в Нью-Йорке за пять дней протестов из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда арестовали 2 тысячи человек.